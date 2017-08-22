Türkiye 100 Kişi Olsaydı Nasıl Bir Ülke Olurdu?

Konda'nın araştırma videosu 100 kişilik bir ülke olsak ortaya çıkacak toplumsal yapıyı gözler önüne seriyor.

Araştırma ve danışmanlık şirketi Konda, Temmuz ayında gerçekleştirdiği araştırmasının sonuçlarını Kramp imzalı bir filmle yayınladı. Türkiye 100 kişilik bir nüfusa sahip olsa, nasıl bir toplumsal yapı içerisinde olacağımızı gözler önüne seren araştırma çarpıcı sonuçlar içeriyor.

Türkiye’deki 56 milyonluk yetişkin nüfusu temel alan araştırmanın 6 dakikalık videosu; 50'ye yakın farkı toplumsal veriler ile ortaya koyuyor. Gösterimdeki bulgular 2015 yılından bugüne olan verileri kapsıyor.

Çalışmaya göre Türkiye 100 kişi olsaydı ortaya çıkacak çarpıcı sonuçlardan bazıları şöyle:

5 kişi okuma-yazma bilmiyor olacaktı.

16 kişi üniversite ve üzeri eğitime sahip olacaktı.

Kadınların sadece 20'si çalışıyor olacaktı.

Evli olanların yarısından çoğu görücü usulü evlenmiş olacaktı.

Nüfusun yarıdan fazlası çalışmıyor olacaktı.

51 kişi metropollerde yaşayacaktı.

Aramızdaki 70 kişi evli, 1'ş boşanmış, 24'ü bekar, 4'ü dul, 1'i nişanlı olacaktı.

73 kişi dinin bütün gereklerine yerine getirmeye çalışırken, sadece inançlı olanlar 24, kendini ateist olarak tanımlayanlar 3 kişi olacaktı.

Araştırmanın; din, toplumsal yapı, tüketim alışkanlıkları, mal varlığı, istihdam, gelir düzeyi gibi pek çok konuya ilişkin önemli şeyler söylerken bazı konuları da görmezden geldiğini not olarak düşmeliyim. 18 yaş altı zaten araştırmada bulunmuyor. Dolayısıyla bu; çocuk yaşta evlendirilerek "evli" medeni durumunun içerisine giren ve sayısı çok da azımsanamayacak çocukları yok sayıyor. Bunun dışında, LGBTİ bireylere de hiç yer verilmiyor. Yani toplumun genel geçer standartlarının dışında kalanlar bu araştırmalarda hep olduğu üzere yine dışarıda kalıyor. Denebilir ki, 100 kişi olsaydık zaten o marjlarda yaşayan insanlar hiç olmayacaktı, azınlıklar ve farklar iyice yok olacaktı, doğrudur tabi. Yine de bu tip araştırmaların faydalı olduğu kadar küçük azınlıkları tümden yok sayma tehlikesini de görmezden gelmemek gerek.

Künye:

Reklamveren: Konda

Ajans: Kramp

Reklamveren Temsilcisi: Aydın Erdem

Yaratıcı Yönetmen: Süleyman Utku Bozkurt

Animasyon: Ömer Faruk Bilgin

Müşteri Temsilcisi: Pınar Özçakır

Görsel: Vimeo