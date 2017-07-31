Türkçe Çizgi Romanlar İçin Dijital Okuma Platformu: Okubi

Nisan'dan bu yana hizmet veren Okubi; The Walking Dead, Seyfettin Efendi, Noesis gibi Türkçe içerikli çizgi romanları mobil ve bilgisayar üzerinden lisanslı olarak okuma imkanı sunuyor.

12 Nisan'da yayın hayatına başlayan Okubi, Türkiye'de üretilen ve Türkçeye çevrilen çizgi romanlar için dijital bir okuma platformu sunuyor. Geçtiğimiz hafta NOTAN Comics, Noesis: Atalar Diski'yle yayın hayatına başlamış ve dijital olarak içerik ortaklığını Okubi ile yaptığını duyurmuştu.

Türkiye'de çizgi roman kültürü çok çok eskiye dayansa da bir noktada okurlar ilgisini yitirdi ve çizerler üretmeyi bıraktı. Bu boşluktan sonra ise son birkaç yıl içerisinde popüler kültürün geek ve süper kahraman kültürünü ana akıma çıkarmasıyla da çizgi roman okumak da kitlelere yayıldı. 12 Nisan 2017'de yayın hayatına başlayan ve o günden beri radarımızda olan Okubi de Türkçe içerikli bir dijital çizgi roman platformu olarak hizmet veriyor.

Şu anda Okubi üzerinde 8 yayıncı ve düzenli yayınlanan fasikülleri yer alıyor. Şu anda platform üzerinden The Walking Dead, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları, Conan, Saga, Tubitak, Chew, Gayesizler, Teşebbüs ve Noesis okunabiliyor. Mobil ve tarayıcı üzerinden okunabilen çizgi romanların bazıları başlangıç bölümleri ücretsiz yayınlıyor. Ancak genel olarak fasikül başına 1 ile 3 kredilik satın alma talep ediliyor. Toplu kredi satın almalarda 10+1, 20+2, 50+6 gibi avantajlar olsa da 1 kredinin 1 Türk Lirasına eşit olduğunu düşünmek mümkün.

Yurt dışında Amazon'un satın altığı comiXology çizgi roman odaklı Okubi'ye benzer bir model sunarken Manga Rock da mangalar için anime ve manga kültürüyle uyumlu çalışan mobil platform olarak akıllara geliyor. Okubi'yi de bu ikilinin yanına Türkçe içerikleriyle koyabilirsiniz. 2017 hedefleri arasında her gün bir yeni fasikül yayınlamak da yer alan Okubi'nin henüz geliştirme aşamasında olduğu için hoş karşılanabilecek eksikleri ise (iOS cihaz kullanarak test ettiğimde) mobil odaklı platforma mobil cihaz üzerinden üye olamamak ve kredi satın almamak dikkat çekiyor. Hesap açma, kredi satın alma gibi işlemler sadece masaüstünden gerçekleştirilebiliyor.

Çevrimdışı okuma seçeneği olduğu belirtilirken bu özelliğin nasıl aktif olacağını ve nasıl telefona indireceğimi bulamadım. Çizgi roman okuma ve menüler arasında gezinme sırasında da arayüz tasarımında birkaç küçük aksaklık bulunuyor. Örneğin bir önceki sayfaya geçmek için ekranı sol kenarından tutup çektiğimizde geri gitmek yerine menü açılıyor. Geri gitmek içinse sol üst köşeye uzanmak gerekiyor. Çizgi roman okurkense kontrol panelini ekranın ortasına dokunarak açılıyor, ancak bu kimi zaman sürekli sayfa çevirip menüyü açamamakla sonuçlanabiliyor. Mobil uygulaması üye olmak, satın almak ve yukarıda bahsettiğim arayüz aksaklıklarıyla bağımsız bir yazılımdan çok, masaüstünün bir uzantısı gibi duruyor. Ancak gelecek dönemde bu iyileştirmelerin yapılacağı ve platformun yenileneceği aşikar.