Türk Kadınları Nike Reklamında Klişelerle Dalga Geçiyor

Nike Women, kültürün bir parçası gibi görünen ve kadına yapıştırılan yaftaları, bu önyargıların aleyhine kullanıyor.

Nike Women'ın bugün yayınladığı "Bizi böyle bilin." isimli filmi, kadınlar hakkındaki alıştığımız ve kanıksadığımız gerçeklerden yola çıkarak kinaye dolu yanıtlar veriyor. Öyle ki, üzerine düşünmediğimiz zaman dilin doğası gibi algılanan klişeler de Nike'nin radarına yakalanmış. Kadınlar çiçektir, kadınlar güzeldir, kadınlar ve ellerinin hamuru, kadınlar ve altınlar, parlak mücevherler... Tüm bu yakıştırmaların yarattığı etiketler, sınıflar ve ayrımlar "Bizi böyle bilin" filmiyle bilmediğimiz açıyı öne çıkarıyor.

Wieden+Kennedy Amsterdam tarafından hazırlanan reklam filminde, elinin hamuruyla çalışan bir kadın, o ince ve narin elleriyle bir anda ağırlık kaldırmaya başlıyor. Aile tablosunun güzel kızı ise gülümsediğinde ortaya çıkan ağızlığıyla içindeki sporcuyu ortaya çıkarıyor. Ve unutmadan, hangi kadın altını sevmez ki? Altın madalyayı.

Kadınlar öyle herkesin içinde kahkaha atmaz değil mi sonuçta? Nike, "Bizi böyle bilin." diyerek kadınları spor yapmaya ve alışılageldik kalıpları kırmaya çağırıyor. Amatör ve profesyonel kadınların spordaki başarılarını kutlayan Nike, bireylerin sporla birlikte geliştirdiği övgüveni de öne çıkarıyor.

Nike'nin bu filminde yer alan profesyonel sporcular ise; Türk Milli Basketbol Oyuncusu Işıl Alben, Milli Tenisçi İpek Soylu, Milli Triatlet Esra Gökçek, Kikbokscu Funda Diken Alkayış, Çisil Sıkı’nın liderliğindeki Dans Fabrika dansçıları ile oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Elvin Levinler. Reklam filminde Beyoncé'nin Run the World (Girls) isimli parçası çalarken Ezgi Mola da dış ses olarak yer alıyor.

Görsel: Nike Women