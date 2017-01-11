Turgut Uyar'ın Geyikli Gece'sine Adanmış Bir Animasyon

Tasarımcı Gökhan Doğan, Turgut Uyar'ın Geyikli Gece şiirini aynı isimli bir animasyonla anıyor.

Yeni medya alanında çalışmalar yapan Void'in bir parçası olan Gökhan Doğan, Turgut Uyar'ın Geyikli Gece isimli şiiri için kısa bir animasyon hazırladı. Ünlü şaire adanan ve onu anan bu proje şiirle aynı ismi paylaşıyor. Cinema 4D ve Adobe After Effects ile hazırlanan proje, tek sahnede şiirle kurduğu bağı aktarıyor. Ve kapanışında da şiirin son 4 satırı gözümüzün önüne geliyor;

"Halbuki geyikli gece ormanda

Keskin mavi ve hışırtılı

Geyikli geceye geçiyorum"

Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.



Görsel: Vimeo