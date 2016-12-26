Tüm Çocukluk Boyunca Yetecek Bisiklet

Infento, farklı yaş grupları için farklı tekerlekli araçlar inşa etmenize olanak veren bir bisiklet kiti.

Infento; üçtekerden bisiklere, kızaktan el arabasına uzanan bir yelpazede pek çok farklı tekerlekli aracın yapılabileceği bir kendin-yap kiti. Çocuk ve yetişkinlerin beraber çalışarak, gerçekten binilebilecek bisikletler yapabileceği devasa boyutlarda bir Lego veya Meccano seti gibi de düşünülebilir. Emekleme dönemi, ilk çocuklukluk, hatta ergenlik... İç mekan, dış mekan, yaz, kış, güneş, kar... Infento ile sadece bir kit ve bir Allen anahtarı sayesinde neredeyse tüm çocukluğa yetecek kadar "bisiklet" inşa etmek mümkün.



Modüler yapısı sayısız olanağa izin veren Infento, ismini de buradan alıyor. Latince “infinitus” (sonsuz) and “planto” (yapmak) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Infento ismi, gerçekten de oyuncağın ruhunu yansıtıyor. Farklı yaş gruplarına seslenen 3 kit ve 2 eklenti paketi ile 18 farklı "bisiklet" inşa edilebiliyor. Üstelik dilerseniz siz kendi modelinizi yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla, sadece Infento'nun marka olarak yarattığı 18 bisiklet modeli var ama yapılabilecekler gerçekten de sınırsız.

Infento'da dayanıklı ve sağlam malzemeler seçilmiş, alüminyum metal kollar, güçlü modüler bağlantılar, paslanmaz çelik vidalar ve kauçuk ek parçalar... Ve tüm bunlar IKEA sayesinde hayatımıza giren sevimli Allen anahtarı sayesinde bir araya getiriliyor. Evet, sadece bir tek Allen anahtarı ile, başka bir alete ihtiyaç duyulmuyor.



0-13 yaş arası tüm çocuklara seslenen Infento'da Junior, Creator ve Master Kit olmak üzere üç kit var. Başlangıç paketi o yaş grubunun ihtiyaçları düşünülerek üretilmiş; yürümeyi, bisiklete binmeyi ve hareket etmeyi öğretiyor. Bu kitte yürüteç, scooter, denge bisikleti, üçteker gibi emekleme çağı çocuklara yönelik araçlar var. Daha ileri kitlerde daha büyük çocukların hoşuna gidecek tarz bisikletler bulunuyor. Hatta motor eklenmesi bile olasılık dahilinde. Kar eklenti paketleriyle ise bisikletleri büyük kızaklara dönüştürmek mümkün.

Infento'nun satışı için başlangıç fiyatı 99 dolar olarak belirlenmiş. İlk anda yüksek bir fiyat gibi görünse de tüm çocukluk boyunca çocuğunuza aldığınız bisiklet ve diğer tekerlekli araçlar düşünülünce aslında daha uygun bir fiyatla hepsini bir anda almış oluyorsunuz. Üstelik, etrafta biriken, ne yapacağınızı bilemediğiniz küçülmüş bisikletler, artık binilmeyen scooter'lar veya emekleme oyuncakları yok. Çocuk büyüdükçe o oyuncağa ihtiyaç biterse yeni ve bambaşka bir araç yapılabiliyor.

Çocuğunuzla beraber yapabileceğiniz Infento aile boyu eğlence sağlıyor. Bunun yanı sıra çocuğunuza yaratıcı düşünce becerileri kazandırırken, teknik yetilerini geliştiriyor ve takım çalışmasını öğretiyor.







2010 yılında temelleri atılan Infento, 2012 yılında ilk ürünüyle çocuklarla buluştu. Gelen olumlu geri dönüşler üzerine özellikle aileler için geliştirilmiş yeni bir ürün tasarlandı. Kickstarter'da hedefledikleri rakamı kat kat açan proje için 2016 yılı itibariyle dijital mağazası açıldı. 2017'de yeni eklenti paketlerinin ürün gamına katılması planlar arasında. Hollanda merkezli bir firma olan Infento, Chicago ve Amsterdam'da bulunan depoları üzerinden dünyanın dört yanına gönderim yapıyor.







Görsel: Kickstarter, Infento