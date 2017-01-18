Tuhaflığıyla Büyüleyen Hieronymus Bosch Figürleri

Rönesans ressamlarından Hieronymus Bosch'un tablolarındaki fantastik ve karanlık figürlerin 3 boyutlu versiyonları yapıldı.

Hollandalı Rönesans ressamlarından Hieronymus Bosch, yaşadığı dönemde ünü ülkesinin sınırlarını aşmış, resimleri asiller ve kral tarafından satın alınmış oldukça başarılı bir ressamdı. Aynı zamanda Meryem Ana Kardeşlik Örgütü gibi oldukça dindar ve nüfuzlu çevrelerle ilişki içinde idi. Ancak tüm bu güçlü insanlar tarafından “kabul görmüşlüğü”ne rağmen çılgınlığını asla yitirmemiş olması, normalleşmemesi, her fırsatta kalıpları yıkması bence en hayranlık uyandırıcı yönüdür. Eşi görülmemiş figürleri ve kompozisyonlarıyla, klasik bir konuyu ele alırken bile fantastik bir dünya yaratabilmiştir. Sadece resimleme becerisiyle değil yeri geldi mi dönemin yaygın tekniklerinin zıttını uygulayarak veya sembollerle oynayarak da zekasını ve kalıplara uymadığını gösterir. Örneğin dönemin ressamları arasında pürüzsüz yüzey modası varken o Dünyevi Zevkler Bahçesi’nde özellikle pürüzlü bir yüzey seçmiştir. Deliliğin Tedavisi isimli tablosunda ise sembollerle oynamış, doktora huni şeklinde bir şapka giydirmeyi ihmal etmemiştir. Zamanının çok ötesinde olduğuna inandığım bir ressam.

Hieronymus Bosch’un eserlerini seviyorsanız veya şu anda sevmeye başladıysanız, aşağıdaki Bosh figürleri de muhtemelen hoşunuza gitmiştir. Figürleri, temeli 1880’lerdeki bir restorasyon şirketine dayanan ancak son 50 yıldır Hollanda’da bağımsız bir şirket olan dekoratif heykel tasarım stüdyosu Parastone üretmiş. Figürler fantastik ve tuhaf halleriyle Bosch ile ilk kez tanışan insanları dahi etkileyebilme gücüne sahipler. Figürlerin boyutu yaklaşık 5 cm ile 30 cm arasında değişebiliyor.

Bosch'un "Dünyevi Zevkler Bahçesi" adlı tablosundan

Bosch'un "Aziz Anthony'nin Baştan Çıkarılışı" adlı tablosundan Bosch'un "Aziz Anthony'nin Baştan Çıkarılışı" adlı tablosundan Bosch'un "Son Yargılama" adlı tablosundan Yukarıdaki 14 cm'lik figürün 23 cm'lik başka bir versiyonu Bosch'un "Dünyevi Zevkler Bahçesi" adlı tablosundan



Bosch'un "Patmos'ta Aziz John" adlı tablosundan Bosch'un "Son Yargılama" adlı tablosundan Bosch'un "Dünyevi Zevkler Bahçesi" adlı tablosundan





Görsel: Parastone