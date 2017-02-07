Trump'ın Ağzından Sevgi Dolu Cümleler Çıkarın

Trump with Love isimli internet sitesine dilediğiniz kelimeleri yazarak Trump'ın sevgi ve mutluluk mesajı vermesini sağlıyor.

20 Ocak günü ettiği yeminle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı olan Donald Trump birçok yönden toplumu ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemleriyle dikkat çekiyor. Gerek seçim döneminde söyledikleri gerek başkanlığa geçer geçmez yaptıklarıyla birçok sivil tarafından tepki topluyor. Nefret söylemlerinin sıradanlaştığı ve günden güne normalleştiği günlerde Jason Deja, arkadaşlarıyla birlikte trumpwith.love isimli bir internet sitesi hazırladı.

Trumpwith.love'ın veritabanı ABD Başkanı'nın televizyon karşısında söylediği sözleri kesip, kelime kelime ayırarak hazırlanmış. Ortaya çıkan bu sözlükte yaklaşık 1.400 kelime yer alıyor. Bu kelimelerle sevgi ve dostluk dolu neler yazacağınız ise size kalmış. Şu ana kadar 15.130 mesaj oluşturulan platformda "Tek ihtiyacın sevgi." veya "Bu muhteşem gezegende savaş olmasını istemiyorum." gibi sevgi dolu cümleler kurgulanabiliyor. Bunlar Trumpwith.love ile yapılabileceklere sadece birer örnek, gerçek potansiyeli ise yaratıcılıkla açığa çıkacak.

Yazdığınız cümleleri dilerseniz video olarak indirebiliyor veya doğrudan paylaşma linkini arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Bir hoş detay ise, Trump'ın ağzından sevgi cümleleri çıkarmak yerine küfür içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici cümleler yazmayı akıl edenleri ise sevimli bir uyarı ve bir hayal kırıklığı bekliyor. Çünkü bu internet sitesinde nefrete dair bir şey yok.

Görsel: Trumpwith.love