TRT'nin 1968'den Günümüze Görsel Arşivi

TRT, 200 bin saatlik görsel arşivini dijitalleştirerek bir internet sitesi üzerinden halka açtı.

Geçtiğimiz hafta TRT; 200 bin saatlik görsel arşivini kullanıma açtığını büyük bir tanıtım toplantısıyla duyurdu. TRT Arşiv ismiyle hizmete giren site; farklı arama seçenekleriyle kullanıcıların tarihimizdeki önemli olaylara ve popüler kültürün unutulmaz anlarına tanıklık etmelerine izin veriyor. Böylece o tarihi bizzat yaşamış olanlar için nostalji; daha genç kuşaklar içinse geçmişi dana iyi anlama olanağı sağlıyor.

Arşiv 1968 yılından başlıyor ve günümüze kadar geliyor. Reprodüksiyonu yapılarak dijitalleştirilen ve internet ortamına taşınan programlar çok çeşitli. Adile Naşit'li "Uykudan Önce Masallar"dan dönemin kült dizisi "Kavanozdaki Adam"a, 1980 darbe bildirisinden Aksaray'da görülen UFO'ya, ekmek kuyruklarından ünlü sanatçılara pek çok unutulmaz ana erişilebiliyor. Yer, zaman, olay, program ya da kişi üzerinden arama seçeneğiyle belirli bir şeyi arayanların da aradıklarını bulmalarına destek olunmuş.

Açılan arşiv sadece görsel arşiv. Ses arşivi burada yer almıyor. Aynı zamnda telif nedeniyle zamanın yabancı dizi ve programları da arşivde yok (Clementine ve Susam Sokağı bekleyenlere üzücü haber.) Sitede TRT tarafından çekilen görüntülerin yanı sıra, TRT’nin yayın hayatına başlamasından önceki dönemlere ait ve diğer kaynaklardan temin edilen görüntüler bulunuyor. Arşivdeki en eski görüntü 1919'da Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet konuşması.

TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, taraması gerçekleşen ve TRT Arşiv sitesinde yer alan görüntülerin aynı zamanda sosyal mecralarda da yayınlanacağını aktararak, ham görüntülerin yanı sıra reprodüksiyonu gerçekleştirilmiş özel görüntülere de yer verileceğini belirtiyor.

Açıldığı andan itibaren sosyal medyada olumlu tepkiler alan TRT Arşiv, toplumsal hafıza açısından çok önemli bir adım. Gerek TRT'nin gençleşmesi, gerekse de tarihi bir birikimin paylaşılması adına değerli bir çaba. Haziran 2014'te başlayan proje bu zenginlikte bir arşivin tasniflenmesi açısından dünyadaki az sayıda örnekten. TRT Arşiv; Instagram, YouTube, Twitter ve Facebook (ve hatta Vine) üzerinden de izlenebiliyor.





Görsel: YouTube