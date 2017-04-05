Transseksüel Bir Anne İle Kızının Gerçek Hikayesi

Vicks Hindistan için hazırlanan film transeksüel bir anne ile kızının gerçek hikayesi üzerinden hem aile kavramını hem eşit haklar konularını ele alıyor.

Procter&Gamble'ın markası Vicks, Hindistan pazarı için hazırladığı yeni reklam filminde aile kavramını, taze bir bakışla ele alıyor. Gerçek bir hikaye anlatan film; Gayatri ile annesi Gauri'nin sevgi dolu öyküsünü sunarken transeksüel hakları ve LGBT ayrımcılığı gibi konuları gündeme getiriyor.

Publicis Singapur tarafından hazırlanan film, küçük yaşta yetim kalan Gayatri ve onu yıllar önce evlat edinen Gauri Sawant hakkında. Gayatri küçüklüğünden bu yana yakın ve sevgi dolu bir ilişki kurduğu Gauri'den gururla "annem" diye bahsediyor çünkü Gauri gerçekten şefkat dolu bir anne olmuş Gayatri'ye. Hastalanınca ona bakmış, onunla eğlenmiş, ona kucak açmış, onu yalnız bırakmamış, desteklemiş... Bir annenin yapacağı her şeyi küçük kıza yaşatmak istemiş ve annesinin eksikliğini hissettirmemek için çalışmış. Sıradan bir anne-kızdan hiçbir farkları yok. Film boyunca da bunu görüyoruz. Ancak; filmin sonlarına doğru bu ikilinin "sıradan" bir anne-kız olmadıklarını anlıyoruz çünkü Gauri, doğuştan kadın değil. O bir transeksüel. Ama bu kızıyla olan ilişkisinde hiçbir şeyi değiştirmiyor aslında, bunu fark ediyoruz çünkü aile olmak, sevmek cinsiyetlerden ve kalıplardan bağımsız bir şey; verilen ilgi, özen ve şefkatle ilgili yalnızca.

Küçük Gayatri, annesinin doktor olmasını istemesine rağmen onu hayal kırıklığına uğratma pahasına avukat olacağını söylüyor filmin sonunda. Nedeni ise basit... Annesine en temel haklarını kazanması için yardım etmek istiyor. Çok üzücü, değil mi?

"Touch of Care" (İlgiyle bir dokunuş) isimli kampanya çerçevesinde hazırlanan film; günümüz ailelerine bakıyor ve aile olmak ne demek onu yeniden tanımlamaya çalışıyor. Hindistan gibi kadın haklarının hala sorunlu olduğu; eşcinselliğin ve transeksüelliğin ise tabu olduğu bir ülke için cesaret isteyen duygusal ve cesur bir adım. Film ise gerçekten etkileyici.

Künye:

Reklam Ajansı: Publicis Singapore

Yaratıcı Yönetmen: Ajay Thrivikraman

Yaratıcı Ekip: Jocelyn Chabanis & Eugene Pua

Müşteri İlişkileri: Floriane Tripolino & Prachi Partagalkar

Planlama: Ed Booty

Yapım Evi: SeeOn

Yönetmen: Neeraj Ghaywan

Yapımcı: Deepa Limaye

Görüntü Yönetmeni: Manoj Kumar Khatoi

Görsel: YouTube