Trafik İşaretlerinde Gizli Cinsiyetçilik [Cannes Lions 2017]

“Equality Signs” sadece erkek figürlerin kullanıldığı trafik işaretlerini sorgulayan ve kadını da hayatın içinde hak ettiği yere koymayı hedefleyen bir doğrudan pazarlama fikri.

JWT Bogota, Nike için hazırladığı cinsiyet eşitliğini ele alan “Equality Signs" (Eşitlik İşaretleri) isimli çalışmasıyla Cannes Lions'da Media / Medya kategorisinde Altın Aslan kazandı. Basit ama etkili bir fikre dayanan çalışma; trafik işaretlerinde erkek figürlerin kullanılmasını sorgularken büyük bütçeler harcamaksızın etki yaratılabileceğini de ispatlıyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota da dünyanın pek çok şehri gibi erkek egemen trafik işaretleriyle donatılmış. Bu da artık normalleştirdiğimiz, farkına bile varmadığımız görünmez bir eşitsizlik aslında. Madem kadın-erkek bir arada varız, madem aynı şehri paylaşıyoruz, madem hep beraber spor yapıyoruz, neden bu işaretler hep erkeklerle bezeli? Gayet mantıklı bir soru...

Nike ile reklam ajansı JWT Bogota da tam olarak bu soruyu sormuş. Sonra da buna çözüm getirmek için bir at kuyruğu mıknatısı yapmış ve kadınlara doğrudan dağıttığı davetiyelerle bu at kuyruklarını uygun gördükleri trafik işaretlerindeki erkek figürlerinin üzerine yapıştırmalarını söylemiş.

8 Mart'ta gerçekleştirilen aktivasyonun sonuçları gayet başarılı. Nike hem yüzlerce kadını özel bir antreman için toplamayı başarmış, hem de sosyal medyada büyük ilgi çekmiş, konu konuşulmaya başlanmış. Hatta belediye bu konuya özel ilgi göstermiş ve kampanyaya katılmaya karar vermiş ve Nike, kadın-erkek figürlerinin kullanılacağı yeni trafik işaretleri setinin tasarımı için iş birliğine çağrılmış.

Çok basit bir sorun ve çözümü. Ama aslında buzdağının altında neler gizliyor. Kadınların şehir hayatına karışmalarından kadının temsiline kadar çok ciddi meselelere değen bir konu.

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Reklamveren: Nike

Reklam Ajansı: JWT Bogota

Görsel: YouTube