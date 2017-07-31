Trafiğin Hipnotize Edici Akışının Sinemagrafları

Çek fotoğrafçı Ondřej Černín, doğa ve şehir manzaralarını insanlığın dolaşımını irdeleyen sinemagraflara dönüştürüyor.

Çek fotoğrafçı Ondřej Černín, Canon EOS 60D kamerasıyla birlikte Prag başta olmak üzere gezdiği şehirleri fotoğraflıyor ve GIF'ler üretiyor. Timelapse tutkunu olan fotoğrafçı, bu çalışmayı GIF formatında ve görselin belirli bir kısmını statik bırakarak sinemagraflar yaratmış oluyor. GIF çatısı altında bir görsel format olan sinemagrafın en önemli özelliği ise dikkati ve odağı hareketle birlikte belirli bir noktaya toplayabilmesi. Černín de işlerinde ilgiyi ışığın, insanın ve doğanın aktığı noktalara odaklıyor.

Şu anda İsviçre'de olan fotoğrafçıyı Instagram, Facebook ve 500px üzeriden takip edebilirsiniz.

Görsel: Ondřej Černín