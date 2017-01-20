Toyota'dan Güler Yüzlü Konsept Otomobil

Toyota, CES 2017'de tanıttığı Concept-i modeli, yapay zekasıyla insanlarla bağ kurup farlarıyla göz kırparak mobilite kavramına yeni bir yorum getiriyor.

Toyota, ay başında Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017'de markanın gelecek vizyonunu yansıtan konsept aracını tanıttı. Concept-i isimli model, yapay zeka yazılımı Yui sayesinde sürücünün ihtiyaçlarını ve duygularını anlayabiliyor. Böylece kişiselleştirilmiş sürüş deneyimi kavramına yeni bir anlam kazandırıyor.

Concept-i'ye dışarıdan bakıldığında tüm tasarım detayları arasında ilk dikkat çeken detayı, farlarındaki aydınlatmaları kullanarak göz kırpabilmesi. Bu hamle de bir bağlamda otomobili insanlaştırıyor. Yui'yi değerli kılan faktörlerden birisi de sahip olduğu teknolojiyi aracın güvenliği için kullanıyor olması. Yui, sürücüyle duygusal bağ kurarken aynı zamanda seyir halindeyken sürücünün dikkatini, tepki süresini ve yol koşullarını analiz ediyor. Ve gerekli gördüğü noktada sürücüye direksiyonu devralmayı teklif ediyor ve otonom sürüşe geçiyor.

Araç içindeki aydınlatmalar da sürücüyle iletişimde kalacak şekilde tasarlanmış. Zemin aydınlatmaları farklı renkleri kullanarak aracın otonom sürüş halinde mi, yoksa sürücüsünün kontrolünde mi olduğunu gösteriyor. Sürücü araca yaklaştığı zaman bir hoş geldin mesajı hazırlıyor. Aracın ve arka kısmında ise dönüşlerde ve yolla ilgili ani gelişmelerde bilgi veren metinler akıyor.

Görsel: Toyota