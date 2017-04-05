Tokyo Seyahati Boyunca Her Gün Bir Yeni GIF Üretme Maratonu

James Curran, New York ve Los Angeles'da yaptığı 30 gün boyunca 30 gün üretme maratonunu Tokyo'da sürdürüyor.

Londralı animasyon sanatçısı James Curran, yaptığı uzun sürekli yurt dışı seyahatlerini bir GIF maratonuna (Gifathon) dönüştürüyor. Daha önce New York ve Los Angeles seyahatlerinde 30 günde 30 ürettiği Gifathon'ları hayata geçiren Curran, Nisan ayı boyunca da Tokyo'da olacak ve burada başından geçenleri GIF'e dönüştürecek.

Yaratıcılık ve üretkenlik açısından kendi kendine bir meydan okuma olan Gifathon boyunca, James Curran her günün kendine özel ve farklı bir yönünü dışarı çıkarıyor. New York'tayken Shia LaBeouf'un kendini izlediği maratonu, Black Friday'i, Casey Neistat'ın ofisini ziyaret etmesini konu alan GIF'ler üreten sanatçı, konu Tokyo olunca da sushi, Godzilla ve Shibuya meydanında karşıdan karşıya geçme gibi ikonik değerleri GIF'leştiriyor. Sanatçı şu anda yolun başında Tokyo Gifathon'da toplam 4 GIF üretti. Nisan sonuna kadar devam edecek yolculuğu tumblr veya Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: James Curran