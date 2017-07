Tokyo için Sushi Vakti

David Lewandowski 3B modelleriyle gerçeküstü saçmalığına Tokyo sokaklarında çıktığı gezintiyle devam ediyor.

Tron: Legacy ve Oblivion'un görsel efektlerini yapan David Lewandowski, 2011'den bu yana döndürülmüş ve bükülmüş 3B modelleriyle kısa filmler serisine devam ediyor. 2011'de going to the store ve 2013'te late for meeting çalışmalarını yayınlamıştı. Yaklaşık 3 hafta önce ise bu serinin devamı olan time for sushi'yi yayınladı. Önceki iki kısa filmi 2 dakikanın altındayken bu projesinde 5 dakikaya uzatmış projesini.

Tıpkı Vaporwave'in bir anda salgın gibi yayılıp hala yakamızdan düşmemesi gibi, 3B modellerin absürt hareketleri de yeni yeni kıpırdanan ve popülerleşen bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki Esteban Diacono'nun işlerinin de aynı anda popülerleşmesi ve benzerlerinin de Instagram gibi ağlarda görünür olması bu düşünceleri yeşertti. Fakat Lewandowski'nin 2011'den bu yana aynı yapıyı koruması bir anlamda kendi mirasını da yarattığını gösteriyor.

Öte yandan insan figürlerinin böylesine çarpık ve deforme hareketi animasyon perspektifinden insanı aşağılayan bir hareket olarak da görülebiliyor. Sayfanın en altında bir grup üniversite öğrencisinin Miyazaki'ye yapay zekayı kullanarak 3B modellere hareket etmeyi öğrettiği sunumda, Miyazaki çok sinirlenmişti. bu tip modelleme projelerine analog animasyonun sayılı kalelerinden olan Miyazaki gibi isimler çok farklı yorumlarda da bulunabiliyor.

time for sushi'de kullanılan müzik ise, Jean-Jacques Perrey ve Gilbert Sigrist’nin “Dynamoog" parçası.

Görsel: YouTube