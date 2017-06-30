Titanium Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]
Cannes Lions Titanium kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.
Akbank ve Bigumigu, 17 -24 Haziran tarihlerinde Cannes Lions'dan bildiriyor.
Cannes Lions haberlerinin tümü için tıklayın..
Titanium Grand Prix
FEARLESS GIRL
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
McCANN NEW YORK
Titanium Lion
BOOST YOUR VOICE
BOOST MOBILE
180LA, Santa Monica
THE REFUGEE NATION
AMNESTY INTERNATIONAL
OGILVY NEW YORK
MY MUTANT BRAIN
KENZO
MJZ, Los Angeles / BLACK FRAME, New York
| REKLAM