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Titanium Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]

Cannes Lions Titanium kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.

Titanium Grand Prix

FEARLESS GIRL
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
McCANN NEW YORK

Titanium Lion

BOOST YOUR VOICE
BOOST MOBILE
180LA, Santa Monica


THE REFUGEE NATION
AMNESTY INTERNATIONAL
OGILVY NEW YORK


MY MUTANT BRAIN
KENZO
MJZ, Los Angeles / BLACK FRAME, New York

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