Titanium Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]

Plastik Torba Yerine Doğada Çözülebilen ve Bitki Yetiştiren Torbalar Cheil Almanya, süpermarket zinciri Edeka için plastik torbaların yerini alması amacıyla 10 haftada doğada çözülen ve içindeki tohumlar sayesinde bitki yetiştirmenize olanak veren doğa dostu torbalar yarattı.

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