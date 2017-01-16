Tinder'dan Sanal Gerçekliğe Cevap

Tinder, CES kapsamında hazırladığı çalışmada sanal gerçeklik furyasıyla dalgasını geçen ve insanları göz göze getiren bir sanal gerçeklik gözlüğü sundu.

Dünyanın en ünlü teknoloji ve elektronik fuarı CES 2017'de sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ürünleri özellikle birkaç yıldır büyük ses getiriyor. Trend sanal gerçeklik gözlükleri olunca flört uygulaması Tinder da bu akıma kapıldı. Tabii, gerçek dünyada gerçek insanlara gerçek deneyimler yaşatmayı hedefleyen Tinder, bu akıma kendi uslubuyla katıldı ve tüm bu sanal gerçeklik furyasıyla inceden dalgasını geçen bir çalışma ortaya koydu.

Las Vegas'ta düzenlenen CES'teki standında Tinder, çok kullanıcılı sanal gerçeklik deneyimini tanıttı. Bunu geleceğin teknolojisi olarak duyuran Tinder; sunduğu sanal gerçeklik cihazıyla Tinder deneyimini yaşatmak amacıyla insanların göz göze bakmasını sağladı. Böylece, kendi bloglarında açıkladıkları üzere sanal gerçeklikten sanalı atıp insanlara yalnızca gerçekliği sunarak, Tinder'ın özünü yani insanların birbirleriyle bağlantı kurmasını vurgulamış oldu.

Yalnızca CES kapsamında görülebilecek olan Tinder sanal gerçeklik gözlüğü; geleceğin insanlar arası kurulan ilişkide olduğunu söylüyor ve sanal gerçeklik yerine "gerçek" gerçekliği öne çıkarıyor. Bu anlamda Tinder'ın verdiği mesaj; geçtiğimiz sene İsveç Doğal Hayatı Koruma Cemiyeti için hazırlanan ve "sanal gerçeklik değil, doğal gerçeklik" vurgusunu yapan filmle benzer bir bakış açısı taşıyor. Bir yanda sanal gerçeklik yükselirken diğer tarafta onun anti-tezinin yükselmesi de şaşırtıcı değil elbette.

Görsel: Tinder

