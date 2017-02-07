Tinariwen İle Çöl Fırtınasında Yolculuk

Çöllerden esen rüzgarlardan oluşan grup Tinariwen'in son albümünde yer alan Ténéré Tàqqàl​ şarkısı için bir müzik videosu yayınladı.

Tinariwen, Mali'nin Kuzey'inde yer alan Sahra çöllerindeki Tuareg göçebelerinin oluşturduğu bir müzik grubu. Grup, 2017 yılında 7. sryüdyo albümleri olan Elwan'ı yayınladılar. Tamashek dilinde çöller anlamına gelen Tinariwen'in bu etnik yapısı, müzik dünyası için ayrıştırıcı bir özellik. Özellikle de enerjisi yüksek ve etkileyici canlı konserlere imza atan grup, Kuzey Afrika'nın Tishoumaren müziğini, rock, folk ve blues ile harmanlıyor ve özgün çalışmalara imza atıyor.

Grammy ödüllü grubun son albümü Elwan'da yer alan Ténéré Tàqqàl şarkıları için Paris merkezli animasyon ve ses tasarım stüdyosu Pilule & Pigeon ile birlikte bir müzik videosu hazırladı. Bir devenin tüm karanlığa karşı güçlü duruşuna, uçsuz bucaksız yolları umursamadan geçmesine tanık olduğumuz videoda bir nevi kıyamet kopuyor. Kendi küçük dünyalarımızda yaşadığımız patlamaları videoda da görüyoruz. Doğru yolda olup olmadığımızı bilemediğimiz muamma bir yolda süzülüyoruz. Müziğin ritmi ile birlikte animasyon akıyor ve kendini izletiyor. Ama aklımıza takılmadan edemiyor: Bu deve nereye gidiyor?

Görsel: Vimeo