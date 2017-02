Timberlake ile Walken Bir Araya Gelirse

Bai içecek için hazırlanan reklam; Justin Timberlake ile Christopher Walken'ı eğlenceli ama saçma bir sahnede buluşturuyor.

Bai, meyveli bir antioksidan içecek markası. Müzisyen ve komedyen Justin Timberlake'ın de en beğenerek tükettiği markalardanmış. Bu nedenle kendisi şirkete yatırımcı olmuş, hatta Bai'de Tadımdan Sorumlu Genel Müdür olarak görev alıyormuş. Dedikoduyla açmışız gibi oldu yazıyı ama değil, buradan sizi Super Bowl 51'in öne çıkan reklamlarından olan Bai reklamına bağlayacağız.

Justin Timberlake kendisinin de rol aldığı bu film için maçtan birkaç gün önce ufaktan meraklandırıcı tweetlere başlamış ama filmin sürpriz oyuncusunun kim olduğunu açıklamamıştı. Super Bowl reklam kuşağıyla birlikte insanlar Timberlake'in rol arkadaşının Christopher Walken olduğunu oldukça eğlenceli bir filmle öğrendiler. Christopher Walken, evet ya! İsmini duymak bile reklamın tuhaf bir mizahı olacağı hissini uyandırmıyor mu?

Anlayacağınız üzere Christopher Walken, benim şahsen çok sevdiğim bir oyuncu. Rol yeteneğinin yanı sıra kendi kendisiyle dalga geçmesi, komik görünmekten ya da saçmalamaktan çekinmemesi, o ciddi surat ifadesiyle türlü muziplikler yapması... Ne bileyim, kah bir müzik videosunda delice dans edip kah bir sohbet programında Lady Gaga'nın Poker Face'ını okuyuşu... Çok tatlı bir adam bence. Öte yandan Justin Timberlake de N*Sync ile girdiği boyband olaylarından sıyrılıp kendi kendine kalınca onda da ilginç ve esprili bir potansiyel, bir sevimlilik ortaya çıktı. Dolayısıyla bu ikisinin bir araya gelmesi bence başlı başına haber zaten.



Habere konu olan reklam, tabii ki komik ve garip. İkilinin elektriği tutmuş, çekimde iyi zaman geçirmişler gibi bir halleri var. Bai'nin kendi ekibi tarafından yaratılan filmde, Walken, her zamanki Walken'lığıyla ciddi ve hüzünlü bakışlarla kameraya bakıp, dramatik bir şeyler söylüyor: “I don’t want to make it tough, I just want to tell you that I’ve had enough. It might sound crazy, but it ain’t no lie, baby, bye, bye, bye.”

İlk başlarda neden bahsettiğini anlamasak da cümle ilerledikçe tanıdık gelmeye başlıyor, çıkaracağız bu sözleri bir yerden derken Walken, yana dönüyor. Yanında Justin Timberlake, etkilenmiş ve düşünceli başını sallıyor çünkü bu 17 sene öncesinden, N*Sync'in "Bye Bye Bye" adlı şarkısının sözleri. Çünkü Bye ile Bai okunuşu aynı, ürüne tek bağlantı da burdan. Sonra ikili kamera dönüp oturmaya devam ediyorlar. Reklamımız bitiyor. Böyle hani hep bahsederler ya komedi zamanlamadan, tam olarak onu hissediyorsunuz reklamda, Walken'ın ifadesi, Timberlake'ın bakışı, ikisinin aynı anda dönüşü... Komik işte ya da ben bu tarz şeylere çok güldüğümden sevdim, bilemiyorum.

Görsel: YouTube