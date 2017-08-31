Tığ İşi Figüratif Resimler

Agnes Herczeg, dantelle yarattığı figüratif çalışmaları ağaç ya hindistan cevizi gibi sert malzemelerle birleştiriyor.

Tığ işi hayvan iskeletleri ve tığ işi yaprak heykellerinin ardından Macar sanatçı Agnes Herczeg’in tığ işi figürleri el emeği göz nuru modern çalışmalar olarak dikkat çekiyor. Herczeg’in ağaçtan kısmi bir çerçeveyle birleştirdiği dantel resimler, izlenimci ressamların çalışmalarını andırıyor.

1997’de Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tekstil Bölümü’nden mezun olan sanatçı dantelle çalışmaya başlayana kadar; nakış, makrome ve örgü gibi pek çok geleneksel el işi tekniğini denemiş. Sonunda dantelde karar kılmış. En küçük boyutlu tığ işi çalışmasını tamamlamasının dahi birkaç gün sürdüğünü belirtmiş. Çalışmalarında danteli seramik, ağaç ve hindistan cevizi gibi malzemelerle birleştiriyor veya tek başına kullanıyor. Özellikle bitki esaslı malzemeler kullanmaya özen gösteriyor.

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Görsel: Agnes Herczeg





