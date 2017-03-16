The North Face'den Yağmuru ve Teknolojiyi Kucaklayan Lansman Kampanyası [SXSW 2017]

The North Face yeni yağmurluğunu tanıtmak için Rock grubu White Denim ve Spotify ile yaptığı işbirliği sayesinde konum bilgisini kullanarak hava durumuna bağlı bir şarkı lansmanı gerçekleştiriyor.

SXSW'de incelediğimiz Levi's ve Google tarafından geliştirilen ceketten sonra, teknolojiyle tekstili buluşturan bir işbirliği de The North Face ve Spotify'dan geldi. Markanın bütünüyle yağmur geçirmez özellikte yumuşak kalıplı ilk yağmurluğu olan Apex Flex GTX'i tanıtmak için hazırlanan " Seek No Shelter" (Sığınak arama) kampanyası; yağmurdan kaçmak yerine yağmuru kucaklama fikrini içeriyor. Kampanya aynı zamanda konum bilgisini kullanarak hava durumuna bağlı şekilde bir şarkı lansmanı yapıyor.

Bütün bunlar nasıl oluyor derseniz, şöyle ki: The North Face White Denim isimli Texas'lı rock grubu ve Spotify ile bu kampanya için bir işbirliğine gitmiş. White Denim'in yağmur temalı şarkısı “No Nee Ta Slode Aln” Spotify üzerinde yer alıyor ama sadece ABD'nin yağmur yağan bölgelerinde. Şarkı aynı zamanda Apex Flex GTX'in de lansman şarkısı. Bunun yanı sıra, http://www.seeknoshelter.com/ adresi üzerinden şarkıyı ve hatta The North Face tarafından yaratılmış yağmura dair oynatma listesindeki diğer şarkıları dinlemek mümkün. White Denim bugün SXSW'de hava durumu temalı yeni şarkısının canlı olarak da lansmanını yapacak ve sahnede yağmur fikriyle paralel olarak fırtınalı bir görünüm yaratılacak.

Yağmur fikrinin bu kadar odakta olmasının sebebini The North Face Pazarlama Bölümü Başkanı Tom Herbst markanın açık havadaki yaşamı kucaklayan kimliğine bağlıyor. Bu kampanyayla yağmurun kaçılması gereken bir şey değil; tadına varılması gereken bir şey olduğunu vurguluyor.

Kampanya basın, dijital ve sosyal platformlarla da destekleniyor. Wired, Shape, Outside, Men’s Journal, ESPN, The Weather Channel, Hulu, YouTube ve Instagram'da başlatılan kampanya için ABD'nin çeşitli şehirlerinde açık hava aktivasyon etkinlikleri de yapılacak.





Görsel: YouTube - The North Face