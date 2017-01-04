Tesla Rakibi Faraday Future'ın İlk Otomobili FF 91

Tesla rakibi olarak kendini konumlandıran Faraday Future, ilk otomobilleri FF 91'i CES 2017'de tanıttı.

Geçtiğimiz sene CES'te konsept araçları FFZERO1'ı tanıtan Faraday Future, bu yıl CES'te konseptin gerçeğe dönüşmüş halini, FF 91'i düzenlediği bir sunumla duyurdu. Las Vegas'da düzenlenen CES'teki yaklaşık bir buçuk saat süren lansmanda ağırlıklı olarak aracın beygir gücü ve hızı üzerinde duruldu.

1050 beygir gücündeki FF 91'in elektrikli ve spor otomobil bandındaki en önemli sıçraması ise Faraday Future'ın iddiasına göre 0'dan 100'e 2.39 saniyede çıkabilmesi. Bu da şu ana kadarki en hızlı otomobil olarak anılmasını sağlıyor. Tesla'nın bu parametredeki en hızlı aracı 2.5 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor. Eğer Faraday Future, lansman boyunca vadettiklerini yerine getirebilirse, Tesla'nın oyununda büyük bir rakibin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak bunun için FF 91'in asfalta çıkması gerekiyor.

Çin menşeli girişim LeEco'nun arkasında olduğu Faraday Future'ın lansman boyunca öne çıkardığı diğer özellikler arasında FF 91'in bulunduğu alan içinde otomatik park özelliği, hemen her cihaza bağlanarak yeni bir deneyim vadetmesi yer alıyor.

FF 91'i satın almak isteyenlerin Faraday Future'ın internet sitesini ziyaret ederek 5.000 dolar depozito bırakmaları gerekiyor. Bu sayede hem ön sipariş hakkı hem de 300 adet üretilen Alliance Edition'ı satın alma şansı yakalanıyor. FF 91'lerin 2018'de teslim edilmesi planlanıyor. Eğer bu süre içinde planlarınızda değişiklik olursa verilen depozito geri alınabiliyor.

Faraday Future FF 91'e dair diğer detayları gelecek aylarda düzenleyeceği bir başka etkinlikle birlikte paylaşacağını dile getirdi.

Görsel: Faraday Future