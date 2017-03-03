​Terk Edilmiş Binanın Camları Sanat Eserine Dönüştü

Pejac, Camouflage adlı çalışmasıyla terk edilmiş bir binanın estetiğini koruyor ve figürlerini kırık camlarla çiziyor.

Barselonalı sanatçı Pejac, daha önce Ürdün’deki mülteci kampı duvarları üzerine uyguladığı çalışmalarıyla dikkatimizi çekmişti. Duvarların dökülen boya ve sıvaların devamıymış gibi görünen çizimler, Pejac’ın biçimin olanaklarını kullanma ve mesajı bu biçimle güçlendirme konusundaki yaratıcılığını ortaya koyar nitelikteydi. Pejac bu defa Hırvatistan’da gerçekleştirdiği bir başka çalışmasıyla hayranlık uyandırıyor. Yine harap olmuş mekanların estetiğine uyum sağlamış ve bu biçimsel taktikle oldukça anlamlı bir mesaj oluşturmuş.



Sanatçı Hırvatistan’da terk edilmiş bir enerji santralini kocaman bir tuval haline getirmiş. Bir köşede elinde sapan tutan bir çocuk diğer köşede ise çocuktan uzaklaşmakta olan kuşlar görülüyor. Kuş figürleri, mümkün mertebe camların var olan çatlaklarına müdahale edilerek yapılmış. Sonuç olarak kırık camlarla harika bir tablo ortaya çıkmış. Bu arada çocuk figürünün kırık camlarla değil, siyah akrilikle çizildiğini belirtelim.

Pejac, Camouflage (kamuflaj) adlı bu müdahale çalışmasıyla, Belçikalı sürrealist René Magritte’e gönderme yaptığını belirtiyor. Gerçekten de Magritte’ın çalışmalarında gökyüzü gibi boyanmış kuşları kullandığına şahit oluruz. Pejac’ın kırık camlarla yarattığı kuşlar da fondaki gökyüzüyle birleşiyor.

Görsel: Pejac