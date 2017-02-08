Temassız Kart ile Evsizlere Yardım Sağlayan Mont

Hollanda'da deneme uygulamasına başlanan mont, üzerindeki kart okuyucu sayesinde temassız kartınızı kullanarak evsizlere 1 euro'luk bağış yapmanızı sağlıyor.

Günümüzde cüzdanlar paradan çok banka kartlarını barındırıyor. Elektronik ödeme yöntemleri günden güne çeşitlenip yaygınlaşırken yanımızda daha az para taşır olduk. Ancak, zaman zaman sokaklarda yardım etmek ya da bağışta bulunmak istediğimiz kişiler olabiliyor. Yanımızda para olmaması bir yana; para versek onlara gerçekten yardımı olacak mı yoksa birileri ellerinden mi alacak gibi türlü endişeler yaşayabiliyoruz. İşte Hollanda'nın en büyük bağımsız reklam ajansı N=5 tam da bunun gibi nedenlerden ötürü insanların yapmak istediği ama yapmadığı / yapamadığı yardımlar sorununu çözmeye karar vermiş ve giyilebilir teknolojileri kullanarak evsizlere yönelik "Helping Heart" isimli bir mont geliştirmiş.

"Helping Heart" yani "Yardım eden kalp" ya da daha güzel bir Türkçeyle "Kalpten Bir Yardım" diyebileceğimiz mont; sıradan bir parka görünümünde. Ancak, kalbin olduğu kısım üzerine iliştirilmiş bir kart okuyucu var. İnsanlar temassız kartlarını buraya okuttuklarında o kişiye anında 1 euro'luk bir yardım yapmış oluyorlar. Montun LCD ekranı bağış tutarını gösterip teşekkür etmenin yanı sıra, kullanım talimatlarını da sürekli olarak oynatıyor. Temassız kart kullanımı ile yanınızda para olmaması sorunu çözülmüş oluyor.

Montun en güçlü özelliklerinden biri biriken yardımların nakte çevrilememesi. Yardımlar sadece evsiz barınaklarında kullanılabiliyor. Böylece, paranın başka birinin eline geçmesi ya da içkiye veya sigaraya harcanmasının önüne geçilmiş oluyor. Yaptığınız yardımın gerçekten hayati ihtiyaçlar için kullanıldığını biliyorsunuz. Karşınızdaki kişiye bağışta bulunduğunuzda, ona bir çorba, bir duş, özel bir eğitim ya da kalacak bir yer sağladığınızdan emin oluyorsunuz. Bu da yardım etmek isteyip güvenememe problemini ortadan kaldırıyor. Bir de bağışların 1 euro'yla sınırlı tutulduğunu belirtelim.

Montlar, Aralık ayından beri Amsterdam ve Rotterdam sokaklarında deneniyor. Geri dönüşler şu an için oldukça olumlu olmuş ve mont Hollanda medyasında büyük ilgi görmüş. Eğer proje deneme sürecinin sonunda başarılı bulunursa nihai amaç, daha büyük kitlelere montu ulaştırmak ve ihtiyacı olan herkesin monttan faydalanabilmesi.

Görsel: N=5