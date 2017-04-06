Telefonunu Şarj Eden Solar Saat

Uvolt Watch; akıllı telefona yedek pil sağlayan ve solar enerjiyle kendini tekrar şarj edebilen bir saat.

Uvolt Watch bir akıllı saat değil, bu haber de Kickstarter'da fonlanan bir başka akıllı saat haberi değil. Uvolt Watch, an itibariyle Kickstarter'da fonlanan bir saat ama Bluetooth'la akıllı telefonunuza bağlanıp, uyarılarınızı bileğinize getiren saatlerden değil. Uvolt'un hizmet ettiği ihtiyaç başka: Bu saat telefonunuzu her yerde şarj etmenize olanak veren bir yedek pil ünitesi aslında. Şaşırdınız değil mi?

Uvolt Watch, öncelikle bir saat, normal bir saat ama, akrep ve yelkovanla zamanı gösterenlerden. Alt kısmındaysa çıkabilir yedek pil kısmı var. Bu nedenle çok ince, hafif ve zarif bir saat değil; daha sert hatlı, daha büyük ama modern görünümlü bir saat. Saatin en önemli özelliğiyse dediğimiz gibi size şarj sağlaması. Bunu yapmak için de akıllıca yöntemler kullanıyor.

Kullanmak için önce kablosuz şarj ünitesine yerleştirerek Uvolt'u şarj ediyorsunuz. Sonrasında saati kolunuza takıyorsunuz ve telefonunuzun pili bittiğinde saatin arka kısmındaki yedek pil ile telefonunuzu tam değilse de, birkaç saat gidecek kadar şarj edebiliyorsunuz. İşiniz bitince yedek pili saateki yerine takıyorsunuz ve saatin kayışına gizli ek piller yedek pili 45 dakika içinde tekrar dolduruyor. Ve gün içerisinde, solar enerji ile saatiniz (yedek pil ünitesi de kayış da) size hissettirmeden yavaş ama sürekli olarak yeniden doluyor. Güneşli bir günde tüm şarjı bu şekilde yeniden doldurmak mümkün.

Teknoloji ve saat birlikteliğine yeni bir bakış getiren ve farklı bir ihtiyaca yanıt veren Uvolt'un Kickstarter kampanyası devam ediyor. Şu an için hedef fon ulaşılmış durumda, üretime Aralık ayında, teslimata ise Ocak 2018 itibariyle başlanması planlanıyor.

Görsel: Kickstarter