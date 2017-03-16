Telefonla Konuşmadan Duramayanlara Mahremiyet Sağlayan Ağızlık

Hushme, açık alanlarda özel konuşmalarınızı maskeleyerek mahremiyet sağlayan kişisel bir akustik cihaz, bir çeşit ağızlık.

Kafede otururken yan masanızda bağıra bağıra telefonda iş anlaşması yapan kişiyi bilirsiniz.. Ya da belki de etrafa duyurmadan o önemli konuşmayı yapmaya çalışan kişi sizsiniz. Her iki duruma da çözüm getiren bir cihaz karşımızda: CES 2017'de tanıtılan Hushme. Nedir Hushme? Sürekli olarak telefonla konuşanların çevredekileri rahatsız etmesine, tüm hayatını onlarla paylaşmasına mani olan ağızlık görünümünde bir akustik alet.



Son derece fütüristik, biraz da fetiş bir görünümü olan Hushme enteresan bir ürün. Hushme, "Beni sustur" anlamına geliyor. Cihaz da tam olarak bunu yapıyor. Sizin konuşmanıza engel olmasa da duyulmanıza engel oluyor. İleri yalıtım malzemeleriyle donatılmış Hushme, sesinizi bastırmakla kalmıyor, çeşitli maskeleme seçenekleri sunarak sesiniz maskeliyor da. Para şıngırtısı, rüzgar,okyanus, Darth Vader, Minion gibi pek çok maskeleme seçeneği var. Bunlar siz konuşurken Hushme'nin dış hoparlörüne gönderiliyor. Özel uygulaması akıllı telefonunuzla eşzamanlanarak istediğiniz maskeyi seçmenize olanak verirken, dilerseniz kendi seçtiğiniz sesleri yükleyebiliyor, ses, yükseltip azaltabiliyorsunuz. Tabii ki yerleşik mikrofonu sayesinde çevre söylediklerinizi duymazken karşı taraf gayet net bir şekilde duyabiliyor.

Bunların yanı sıra Hushme dilendiğinde kulağınıza yerleşen kulaklıklarıyla kablosuz bir kulaklık görevi de görebiliyor. Entegre hoparlörleri ise dilediğinizde Hushme'yi taşınabilir bir kablosuz hoparlör olarak kullanmanıza olanak veriyor.

Hushme özellikle açık ya da paylaşımlı ofislerde çalışanlar ya da kafe-restoran gibi mekanlarda işlerini yürütenler veya sık sık açık alanda telefon konuşması yapmak zorunda kalanlar için önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde rahat kullanılabildiği söyleniyor ama görünümü o kadar dikkat çekici ki, konuşmanız duyulmasa bile bakışların üzerinize toplanacağı muhakkak. Ürün yaygınlaştıkça işin o kısmı da çözülür belki...





Görsel: YouTube