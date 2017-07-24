Telefondan Kitaba Çok İşlevli Origami Standı

FODI, origamiden ilham alarak farklı şekillerde katlanarak kitap, bilgisayar, telefon ve tablet tutucu standa dönüşüyor.

Profesyonel origami sanatçısı ve ürün ile grafik tasarımcı olan Kade Chan yarattığı FODI, ince ve sade görünümüyle birden fazla amaca hizmet edebiliyor. NASA'nın dahi origami yapılar kullandığı günümüzde Kade Chan, FODI ile gündelik yaşamda kolay taşınabilir ve kullanılabilir bir stand sunuyor.

Dünyanın farklı yerlerindeki önemli origami organizasyonlarında ödül alan ve tanınan Kade Chan, FODI'yi iki farklı şekilde katlanabilir şekilde tasarlamış. İlki dikey bir yapı kurarak tablet veya telefonu dik konumda tutabilirken ikincisi yatay konumda kitap ve bilgisayar için hafif bir yükselti yaratıyor.

Kickstarter'da 10 bin Kanada Doları hedefiyle yola çıkan ve 67 bin Kanada Doları toplayan FODI, fonlanma miktarını artırdıkça yeni tasarımlar da sunmaya başladı. Standart tasarımları arasında Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD ve Japonya'ya özgü yerel desenler ve mermer, ceviz, bambu, mavi ile yeşil mürekkep yer alıyor. Fonlama hedefleri doğrultusunda da Galaxy Splash ve Black Snow tasarımları gerçeğe dönüştü. 70 bin dolara ulaşırlarsa Kickstarter özel tasarımı da koleksiyonda yer alacak.

Görsel: Kickstarter