Telefondan İnce Şarj Aleti

Kado, geleneksel şarj aletlerinin hacmini ortadan kaldırarak 5 mm inceliğinde dahili prizli şarj aleti geliştirdi.

Telefonlarımız ne kadar küçülse de, ne kadar daha küçük alanda daha geniş ekran büyüklüğü sunsa da şarj aletlerimiz neredeyse hep aynı. Dikdörtgenler prizması, küp veya daha da şekilsiz biçimlerde karşımıza çıkıyor şarj aletleri. Durum böyle olunca da onları taşımak ve prizlerde yer açmak minik bir sınava dönüşüyor. Kickstarter'da fonlanmakta olan Kado ise incecik tasarımıyla sektöre adım atıyor.

USB-C, Micro USB ve Apple sertifikalı Lightning girişlere sahip olabilen Kado, duvardaki prizlere 90 derecelik açıyla giriyor. ABD ve Avrupa bölgelerindeki priz tiplerine göre farklı şekillerde üretilen ve desteklerken de bu seçime imkan tanırken doğrudan priz veya USB aracılığıyla cihazlara bağlanabiliyor. Sadece telefonlar için geliştirilmeyen duvar şarjı kameradan tablete, bilgisayardan kulaklığa kadar her şeye bağlanabiliyor.

Kado'nun en önemli özelliği inceliği. 5 milimetre inceliğiyle adeta hacimsiz bir kullanım sunuyor. İki bozuk para veya bir kredi kartı inceliğinde. Telefonunuzdan ise kesinlikle daha ince. Lansmanını CES 2017'de yapan Kado, fuardan olumlu yorumlarla ayrılmıştı. Telefon ve tabletler için geliştirdikleri Kado Wallet'tan sonra yakın gelecekte de aynı vizyona dizüstü bilgisayar şarj aletlerine uyarlamayı hedefliyorlar.

Beyaz, metalik pembe ve siyah renk seçenekleri sunan Kado, Kickstarter kampanyasının sonlanmasına 10 gün kala 25 bin dolar hedefinin üzerine çıkıp 97 bin dolar toplamayı başarmış.

Görsel: Kado, Kickstarter