Telefon Kılıfına Gizlenen Drone

Selfly, akıllı telefon kılıfı içine gizlenen ve gittiğiniz her yere sizinle gelebilen bir drone.

Selfie çılgınlığı dört yanını sararken gün geçmiyor ki Kickstarter üzerinde selfie üzerine cin fikirli bir icat çıkmasın. İşte bunlardan biri: SELFLY. Daha önce yine Kickstarter üzerinde fonlanan AirSelfie'ye oldukça benzeyen Selfly, gittiğiniz her yerde ellerinizi kulllanmadan fotoğraf (yani selfie) çekebilmenize izin veren cep boy bir dron kamera.



İsrailli bir diş doktoru olan ve esas tutkusunun dişler değil de ilginç cihazlar yaratmak olduğunu keşfeden Hagay Klein tarafından geliştirilen Selfly; 9 mm inceliğinde bir akıllı telefon kılıfı ama kendi kendine uçabilmek, uçarken de fotoğraf çekmek gibi bir özelliği var. Üstelik bunu bir dron'dan bekleneceği üzere karmaşık bir biçimde değil; herkesin kolayca becerebileceği bir şekilde yapıyor. Kolaylığı, hafifliği ve ekonomikliğiyle de hem dron dünyasına, hem de selfie teknolojileri alanına yepyeni bir soluk getiriyor.

Selfly'ı kullanmak için kılıftan çıkardığınızda 4 pervane açılıyor ve dronu havaya kaldırıyor. Selfly sizden komut alana (ve tabii şarjı bitene) kadar havada duruyor, bekliyor. Android ya da iOS üzerinde çalışan özel uygulaması sayesinde dilerseniz sesle, dilerseniz kontrol çubuklarıyla, dilerseniz de fotoğrafa göre kontrol seçeneklerinden birini seçiyorsunuz. Fotoğraf ya da videonuzu çektikten sonra pervaneler katlanıyor ve Selfly telefonunun arkasındaki saklama bölümüne yerleşerek akıllı telefonunuz için sıradan bir kılıfmış gibi görünüyor.

Selfly; 8 MP fotoğraf ve 1080p/30 fps video çekebiliyor. Uçuş süresi tam şarj ile 5 dakika, yani bu da 20 fotoğrafa denk geliyor. Canlı video yayın özelliği olduğu gibi çektiklerinizi anında sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Video çekimlerinde yüzleri ve gülümsemeleri algılayabiliyor, hareketi takip edebiliyor. Selfly üzerinde RAW veri olarak kaydedilen HD videolar uygulamaya düşük çözünürlükle geliyor, eğer görüntüleri beğenirseniz yüksekleri yollanıyor

Özel sabitleme teknolojileri kullanan Selfly'ın iPhone 6/6 Plus, iPhone 7,/7 Plus, Galaxy S6/S6 Edge, Galaxy 7/7 Edge ve Nexus 6 gibi telefonlara özel boyut seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 4-6 inç'lik telefonlara uyabilecek evrensel bir kılıf üzerinde çalışmalar da sürüyor. Siyah ve beyaz seçenekleri var. Kickstarter üzerinde fon arayan Selfly, şu an için prototip aşamasında ve Haziran 2017 gibi seri üretime başlanması düşünülüyor. Fiyatlar ön talep döneminde 109 dolardan başlıyor.

Görsel: Selfly