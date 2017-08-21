Teknosa Sunar: Teknosa Sunar

Teknosa, fenomen videolarının önüne girdiği sponsorluk tarzı video önü reklamla ürünlerini tanıttı.

"Influencer" ya da popüler terimle fenomen videoları tüm markaların sahiplenmek istediği bir alan. Ne de olsa onbinlerce takipçiye sahip bu sosyal medya ünlüleri, bir anda pek çok insanı etkileyebiliyor. Teknosa da reklam ajansı 4129Grey ile birlikte YouTube üzerinde yayın yapan bu fenomenlerin kitlesine ulaşmak için bir proje gerçekleştirdi ama bu proje klasik sponsorluklardan veya ortak proje geliştirmelerden daha akıllıca bir taktik içeriyordu.

4129Grey'in "Teknosa Sunar" isimli projesi basit ama etkili bir fikre dayanıyor: Teknolojik aletleri tanıtan veya kullanan fenomenlerin videolarının önüne girilen bumper reklamlara! Saç maşası, oyun konsolu, hoparlör, akıllı telefon gibi Teknosa'da satılan pek çok ürünü tanıtan bu fenomenler, ürünleri nereden aldıklarını genelde pek belirtmiyorlar. Bu nedenle Teknosa da demiş ki, biz belirtelim. Ve söz konusu videoların önüne bir reklam girmiş. Tıpkı sponsorluk sunumu gibi duran bu preroll reklamlar, ilgili kategorideki ürünleri öne çıkararak "Teknosa sunar" başlığı işe videoya giriş sağlamış. Böylece Teknosa'nın videoya sponsor olduğu izlenimi yaratılmış. Oysa ki değil. Yapılan bir nevi hack aslında.

Sonuç ise başarılı. Bu taktikle normal reklamlardan %77 daha fazala tıklama alınmış. Hedef odaklı, etkili fikrin gücü diyelim.

Künye:

Reklamveren: Teknosa

Reklam Ajansı: 4129Grey

CEO&CCO: Alemşah Öztürk

Yaratıcı Grup: Uğurcan Demir, Zeynep Aydoğmuş, Özge Çaldıran

Marka Direktörü: Melike Aşçı

Marka Yöneticisi: Hande Alagöz

Dijital İletişim Direktörü: Kayhan Dural

Dijital İletişim Yöneticisi: Serpil Kahraman

Görsel: Vimeo