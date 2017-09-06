Teknolojinin Geleceğini Belirleyen Berlin IFA'da Bu Yıl Öne Çıkan 8 Önemli Ürün

Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı olan IFA'da bu yıl mobilden görüntü teknolojilerine, akıllı hoparlörden sesli asistanlara kadar pek çok ürün ses getirdi.

1924'ten bu yana düzenlenen Berlin IFA, teknoloji dünyası perspektifinden bakınca dünyanın önde gelen fuarları arasında. IFA, Barselona'da düzenlenen Mobile World Congess ile birlikte Avrupa'nın en önemli teknoloji fuarlarını oluşturuyor. Bu dünyanın ABD'deki ayağını ise CES oluşturuyor.



Bu yıl 1 - 6 Eylül arasında düzenlenen IFA'da LG, Motorola, Sony gibi markaların yeni akıllı telefonları, Samsung başta olmak üzere birçok yeni giyilebilir teknoloji ürünü ve hepsinin ötesinde 3. parti akıllı hoparlör geliştiriciler dikkat çekti. Google Home, Amazon Echo ve Apple'ın HomePod'u akıllı hoparlör dünyasını domine etmeden cazip alternatifler olarak erken çıkış yapmayı hedefliyorlar. IFA 2017'nin öne çıkan ürünlerini derledik.

LG V30

LG'nin V serisi akıllı telefonlarının son üyesi V30, kullanıcılarına kendisi kamera meziyetleriyle tanıtıyor. LG'nin şu ana kadarki en iyi akıllı telefonu olan V30 tasarımıyla da dikkat çekiyor. LG, düzenlediği sunumda hikaye anlatımı (storytelling) yerine hikaye gösterme (storyshowing) kavramını merkezlerine oturttuğunu da söyledi. Bu noktadan bakınca da LG'nin tüm iletişimini kamera üzerinden yapması şaşırtıcı değil.

Prime examples of LG V30 standard camera vs wide angle camera pic.twitter.com/TLtUHancgB

— Marques Brownlee (@MKBHD) 4 September 2017

Motorola Moto X4

Bu yılın sahne ışıklarını en çok üzerine çeken akıllı telefonu LG V30 olsa da Motorola Moto X4 de kendine has özellikleriyle öne çıktı. Dahili Amazon Alexa'ya sahip olan Moto X4 aynı zamanda Bluetooth ile birden fazla cihaza bağlanarak hepsinde eş zamanlı müzik çalabiliyor. Yani adeta tek başına sessiz disko yaratıyor. Tüm gün pil ömrü, suya dayanıklılığı ve çift arka kamera ile portre modu gibi detayları da Moto X4'ün diğer kayda değer özellikleri.

Sony Xperia XZ1

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ1'in benzerlerinden ayrışan özellikleri; 3B tarama yapabilmesi ve Android'in yeni versiyonu Oreo'nun kurulu olarak geleceği ilk cihaz olması.

Samsung Gear Sport

Samsung, giyilebilir teknoloji alanındaki yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Haziran'da çıkardıkları Gear Fit ve Iconx ürünlerini yeniledi. Ve bunarın yanına Gear Sport ürününü ekledi. Samsung Gear S3'ün küçültülmüş hali olan Gear Sport, ebat olarak küçüklüğü tartışılsa da ekonomik olarak daha kolay edilinebilir bir ürün olarak karşılıyor müşterilerini.

B&O Beoplay E8

IFA 2017'nin ilk kablosuz kulaklıklarını tanıtan markalar B&O ve Sony oldu. B&O Beoplay, 4 saat pil ömrüne sahip ve alüminyum ve paslanmaz çelikten oluşuyor. Sony'nin WF-1000X isimli kulaklığı ile birlikte kulakiçi kategorisinde pazara giren B&O ve Sony'nin rakibi ise Apple ve Airpod'ları.

Microsoft'un Windows Karma Gerçeklik gözlükleri

Microsoft'un bir süredir beklenen karma gerçeklik gözlüklerinin piyasaya çıkış tarihi açıklandı. Microsoft'un Acer, HP, Dell gibi bilgisayar geliştiricileriyle birlikte ürettiği bu gözlükler 17 Ekim'de piyasaya çıkacak. Acer'in gözlükleri 299 dolarla en düşük fiyatlı ürün olurken Dell'in ve Lenovo'nun 349 dolar, HP'ninkiler ise hareket kumandalarıyla birlikte 450 dolar etiketiyle raflarda yer alacak.

Sphero'dan BB-9E ve R2-D2 oyuncakları

İki yıl önce piyasaya çıkan ve akıllı telefonla kontrol edilebilen minik BB-8 oyuncağından sonra Sphero, Star Wars ailesini geliştirmeye karar verdi. The Last Jedi'dan BB-9E ve orijinal verisinin efsanevi droid'i R2-D2 da Sphero'nun mağazalarında yer almaya başladı.

Sesli asistanlar her yerde!

Google Assistant, Amazon Alexa, Microsoft Cortana ve Apple'ın Siri'si birleşerek kendilerine yeni bir pazar, alan yaratıyorlar. Kendi ürünlerinin dışında da 3. parti teknoloji geliştiricilerin de kendi ürünlerine entegre etmelerinin önünü açıyor. Bu yıl IFA'da sesli asistanlarla buluşan o kadar çok ürün var ki çok yakında hemen her kulaklık, hoparlör, lamba, telefonda bu sesli asistanların en az birini göreceğiz.