Tek Tekerli Eğlenceli Puset

Mountain Buggy, klasik bebek arabasından sıkılan çocuklar için eğlenceli bir tek tekerli araç sunuyor.

Mountain Buggy'nin tek tekerli aracı, görünüm olarak sirklerden aşina olduğumuz tek tekerli şov bisikletlerini andırıyor. 2-5 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanmış oyuncak-puset, eğlencenin yanı sıra çocukların denge, özgürlük ve öz güven hissini geliştirmeyi amaçlıyor. Elbette bunu yaparken kontrolün ebeveynde olmasını sağlıyor.

Kendisi yaklaşık 1,2 m ve 3 kg ağırlığında olan araç, 25 kg’a kadar ağırlığı taşıyabiliyor. Söküldüğünde küçük bir çantaya sığabiliyor. 12 inçlik (30.48 cm) arazi lastiği ile her türlü tümsekli ve pürüzlü zemini takılmadan aşabilmesini sağlıyor. Çocuk büyüdükçe rahatçı oturabilmesini sağlayan çoklu ayak pozisyonlarına imkan tanıyor. Selenin önünde bir de tutunma kolu bulunuyor. Manevra kabiliyeti yüksek olduğundan ebeveynler aracı tek elle dahi rahatça yönetebiliyor. Bisiklet ve benzeri tüm alternatif araçlarda olduğu gibi çocuğun, güvenliği için kask takması gerekiyor.

Kendisi de baba olan tasarımcı Simon Langham, Mountain Buggy unirider’ı icat etme hikayesini şöyle anlatıyor: “Freddie 3 yaşına gelmişti ve bebek arabasına oturmak için hiç de istekli değildi ve çabucak sıkılıyordu. Bu da evdeki herkesin gerilmesine neden oluyordu. Bu duruma çözüm bulmak üzere düşünmeye başladım. Tek bir tekerleğin eğlenceli, basit ve hızlı olabileceği aklıma geldi. Bir cuma sabahını garajımızda çizim ve tasarım yaparak geçirdim. Elimdeki malzemeler; elbise askısı iskeleti, kontraplak, süpürge sapı ve Freddie’nin bisikletinden ödünç aldığım bir tekerlek idi ve bu malzemelerle bir prototip tasarladım. Prototipi test ettiğimde işe yaradı! Tekerleğin dönerken yarattığı dengeleyici (jiroskopik) etki çocuğun ağırlığı sayesinde aracın dengede kalmasını sağladı.”.

Aşağıdaki ilk fotoğraf Langham'ın garajında ürettiği bu prototipe ait:

Görsel: Mountain Buggy