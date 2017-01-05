Tebeşir Tahtası Gibi Tişört

Challky, kullanıcıya tişörtünün üzerine tebeşirle her gün ayrı bir desen çizme ve ruh halini yansıtma imkanı tanıyor.

Sokak modasını takip edenlere hitap eden marka Challky, tebeşirle desenleri değiştirilebilen tişörtler ile basit ama oldukça yaratıcı bir konsepte imza atmış. Ön yüzü tebeşir tahtasına benzer bir alanla kaplı olan tişörte kullanıcı istediğini yazıp çizebiliyor ve istediği zaman da bu yazıp çizdiklerini silebiliyor. Tişört, kişinin ruh haline göre; desenli veya özlü sözlerin yazılı olduğu bir tişörte dönüştürebiliyor. Elbette tişört, üzerine hiçbir şey yazılıp çizilmeden de kullanılabiliyor.



Challky’nin kurucuları Alex and Michael, tişört fikrinin kahve içerken doğduğunu söylüyor. İkiliye göre bir kahve dükkanına girdiğinizde kocaman tebeşir tahtalarda yalnızca menüyü görürsünüz ve siz de o tahtalara bir şeyler çizmek istersiniz. Bu çevrenizdekilerle iletişim kurmak, kendinizi ifade etmek için en eğlenceli yollardan biridir. Ancak koca kara tahtayı üzerinizde taşımanız imkansızdır. Oysa tişörtünüze yazıp çizerseniz eğlenceyi gittiğiniz her yere götürebilirsiniz.

Üniseks olarak 35 dolar fiyatla piyasaya sürülen tişörtlerin şu an için siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut. Tişört sahipleri ise çizimlerini #Challky etiketiyle Instagram'da sergileyip markayla etkileşim kurabiliyor.

Görsel: challky<