Tatlı Ufaklık ve Gözlüğünün Duygusal Hikayesi
Pearle Vision için hazırlanan reklam filmi, çok sevimli bir küçük çocuğun gözlükleriyle yaşadığı sorunlar üzerinden sıcacık ve duygusal bir hikaye anlatıyor.
Gözlük ve göz doktorları kategorisi reklamcılık anlamında oldukça sıkıcı denebilecek işlerle doludur. Genelde daha düz anlatımı seçen bu kategoride, sıcacık hikayesiyle sıyrılan bir iş Energy BBDO tarafından Pearle Vision için yaratılan ve geçtiğimiz günlerde yayına giren "Ben's Glasses" (Ben'in gözlükleri) filmi... Hikaye odaklı bir reklam anlayışını benimseyen"Small Moments" kampanyası çerçevesinde hazırlanan film; çok sevimli bir çocuğun gözlükleri üzerinden duygusal ve tatlı bir öykü anlatıyor.
Filmde, minik Ben ve yüzüne tam oturmayan tuhaf gözlükleriyle tanışıyoruz. Film boyunca, Ben'in görüşüyle ilgili sorunlar yaşadığına tanık oluyoruz. Trompetini çalamıyor, portakal suyunu bardağa denk getiremiyor, ellerini net göremiyor, karate dersinde çuvallıyor... Annesi ve babası ise endişeli bakışlarla onu izliyor. Bizler Ben'in gözleri çok mu bozuk, gözlük numarası mı yetmiyor tam anlayamamışken, ailesinin onu göz doktoruna götürmesiyle sorunun ne olduğunu görüyoruz. Ve evet, tam da o noktada gözlerimizden birkaç damla yaş süzülüyor!
Filmin sonunu söylemeyelim ama film çok tatlı. Hatta filme internette gelen yorumlardan biri "O kadar güzel ki reklam olduğunu unuttum!" Biraz katılıyorum, kısa film gibi izliyorsunuz. Bağlandığı yer de güçlü: Ben'in sorunun ne olduğunu anlayıp çözen Pearle Vision doktorunun çocukla kurduğu ilişki üzerinden önemli olanın ilgi olduğu vurgulanıyor. Film yarattığı duygusal ton sayesinde, Pearle Vision'ın marka algısını oldukça başka yerlere taşıyor.
Geçtiğimiz hafta dijitalde yayına giren film; Şubat ayında televizyonlarda da gösterilmeye başlayacak.
Çok tatlı film, demiş miydim?
Künye:
Reklam Ajansı: Energy BBDO, Chicago
Reklamveren: Pearle Vision
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Andrés Ordóñez
Yaratıcı Yönetmen: Michele Brandel, Alejandro Juli, Agustin Ballerio
Sanat Yönetmeni: Jesus Diaz
Yapımcı: Danielle Keenan
Müzik Direktörü: Daniel Kuypers
Genel Müdür: Jeff Adkins
Müşteri İlişkileri Direktörü: Tiffany Alexander
Account İlişkileri Süpervizörü: Layne Steele Paddon
Planlama Direktörü: Shannon Mehner
Yapım Şirketi: Serial Pictures
Yönetmen: Bruce St. Clair
Yönetici Yapımcı: Violaine Etienne, Michel Waxman
Yapım Sorumlusu: Monica Relmold
Yapımcı: Paul Ure
Görüntü Yönetmeni:Ottar Guonason
Montaj Şirketi: Whitehouse Post
Montaj: Matthew Wood
Montaj Yardımcısı: Allison Marach
Görsel Efekt: Carbon VFX
Flame: Matt Bregger, Devon Taylor
GFX Canlandırma: Jake Matthew
Ses: Another Country
Ses Mühendisi: Peter Erazmus
Görsel: Vimeo
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