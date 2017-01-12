Tatlı Ufaklık ve Gözlüğünün Duygusal Hikayesi

Pearle Vision için hazırlanan reklam filmi, çok sevimli bir küçük çocuğun gözlükleriyle yaşadığı sorunlar üzerinden sıcacık ve duygusal bir hikaye anlatıyor.

Gözlük ve göz doktorları kategorisi reklamcılık anlamında oldukça sıkıcı denebilecek işlerle doludur. Genelde daha düz anlatımı seçen bu kategoride, sıcacık hikayesiyle sıyrılan bir iş Energy BBDO tarafından Pearle Vision için yaratılan ve geçtiğimiz günlerde yayına giren "Ben's Glasses" (Ben'in gözlükleri) filmi... Hikaye odaklı bir reklam anlayışını benimseyen"Small Moments" kampanyası çerçevesinde hazırlanan film; çok sevimli bir çocuğun gözlükleri üzerinden duygusal ve tatlı bir öykü anlatıyor.

Filmde, minik Ben ve yüzüne tam oturmayan tuhaf gözlükleriyle tanışıyoruz. Film boyunca, Ben'in görüşüyle ilgili sorunlar yaşadığına tanık oluyoruz. Trompetini çalamıyor, portakal suyunu bardağa denk getiremiyor, ellerini net göremiyor, karate dersinde çuvallıyor... Annesi ve babası ise endişeli bakışlarla onu izliyor. Bizler Ben'in gözleri çok mu bozuk, gözlük numarası mı yetmiyor tam anlayamamışken, ailesinin onu göz doktoruna götürmesiyle sorunun ne olduğunu görüyoruz. Ve evet, tam da o noktada gözlerimizden birkaç damla yaş süzülüyor!

Filmin sonunu söylemeyelim ama film çok tatlı. Hatta filme internette gelen yorumlardan biri "O kadar güzel ki reklam olduğunu unuttum!" Biraz katılıyorum, kısa film gibi izliyorsunuz. Bağlandığı yer de güçlü: Ben'in sorunun ne olduğunu anlayıp çözen Pearle Vision doktorunun çocukla kurduğu ilişki üzerinden önemli olanın ilgi olduğu vurgulanıyor. Film yarattığı duygusal ton sayesinde, Pearle Vision'ın marka algısını oldukça başka yerlere taşıyor.

Geçtiğimiz hafta dijitalde yayına giren film; Şubat ayında televizyonlarda da gösterilmeye başlayacak.

Çok tatlı film, demiş miydim?

Künye:

Reklam Ajansı: Energy BBDO, Chicago

Reklamveren: Pearle Vision

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Andrés Ordóñez

Yaratıcı Yönetmen: Michele Brandel, Alejandro Juli, Agustin Ballerio

Sanat Yönetmeni: Jesus Diaz

Yapımcı: Danielle Keenan

Müzik Direktörü: Daniel Kuypers

Genel Müdür: Jeff Adkins

Müşteri İlişkileri Direktörü: Tiffany Alexander

Account İlişkileri Süpervizörü: Layne Steele Paddon

Planlama Direktörü: Shannon Mehner

Yapım Şirketi: Serial Pictures

Yönetmen: Bruce St. Clair

Yönetici Yapımcı: Violaine Etienne, Michel Waxman

Yapım Sorumlusu: Monica Relmold

Yapımcı: Paul Ure

Görüntü Yönetmeni:Ottar Guonason

Montaj Şirketi: Whitehouse Post

Montaj: Matthew Wood

Montaj Yardımcısı: Allison Marach

Görsel Efekt: Carbon VFX

Flame: Matt Bregger, Devon Taylor

GFX Canlandırma: Jake Matthew

Ses: Another Country

Ses Mühendisi: Peter Erazmus

Görsel: Vimeo