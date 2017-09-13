Tamamen Camla Kaplanan Yeni Nesil iPhone 8

Apple, dün akşam Steve Jobs salonunda düzenlediği etkinlikle iPhone ailesinin yeni nesilini tanıttı.

Apple'ın bu yıl Nisan ayında çalışanlarına açtığı Apple Park'ta bulunan ve Steve Jobs'a adanan Steve Jobs Theatre'da yapılan ilk etkinlik olan Apple Eylül 2017 etkinliğiyle iPhone'un 10. yılını kutladı ve yeni ürünlerini tanıttı. Apple TV 4K, Apple Watch Series 3, iPhone 8 ve 8 Plus ile son olarak iPhone X bu etkinliğin odağında olan ürünler oldu.

iPhone serisi, 7s'i es geçerek 7'den 8'e geçiş yaptı. Dün tanıtılan iPhone 8 ve 8 Plus'ın ilk dikkat çeken yeniliği yeni cam ve alüminyum tasarımı oluyor. iPhone 8'in arka yüzünde de cam olması tasarımı bir bütün olarak gösteriyor. Tabii bu cam güçlendirilmiş bir yapıya sahip, ilk düşüşte kırılması için tasarlanmamış. Ekran ise Retina HD görüntü kalitesini taşımaya devam ediyor.

Yenilenen A11 Bionic çip ile daha fazla işlem gücü ve performans sunuyor. Teknik detayların dışına çıkacak olursak A11 Bionic çipin en önemli katkısı artırılmış gerçeklik yapılmış olması. ARkit ile de birleşince yazılım geliştiriciler için bambaşka olasılıkların kapısını aralıyor olacak Apple.

iPhone 8'in albenisi en yüksek özelliklerinden olan kamera ise bir tık daha yenilendi. Çift arka kamera özelliği Plus'a özgü kalırken yeni gelen Potre Işıklandırması (Portrait Lightning) özelliğiyle yapay zeka ve makine öğrenme fotoğraf filtrelerine dönüşüyor. Bu özellikle stüdyo ışığı, sahne ışığı, doğal ışık, kontür ışığı ve monokrom sahne ışığı filtreleri ile farklı düzenlemeler yapmak mümkün. Bu modların farklarını ise yazının altındaki görsellerle inceleyebilirsiniz. Video tarafında ise 4K çözünürlükle 60 fps kayıt alınabiliyor. Ağır çekimde ise 1080p çözünürlükle 240 fps'de çekim yapılabiliyor.

iPhone 8'in son çarpıcı yeniliği ise kablosuz şarj özelliğini bünyesine katmış olması. Morphie'den IKEA'ya birçok perakende şirketinden Mini'den Ford'a birçok otomobil üreticisine birçok marka kablosuz şarja uyumlu ürünler geliştirecek. Otomobil içinde, cafede, evde kablosuz şarj olanakları artacak. Ve Apple tarafından tasarlanan AirPower isimli mat da iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve AirPod'ları aynı anda şarj edebilecek bir kablosuz şarj istasyonu.

iPhone 8'in ön siparişleri 15 Eylül'de başlıyor. Piyasaya ise 22 Eylül'de çıkacak. Dahili işletim sistemi olan iOS 11 ise 19 Eylül'de diğer cihazlar için de yayınlanacak ve yükseltilmeye hazır olacak. Tüm bu duyurularak baktıktan sonra bu cihazları iPhone 7s ve 7s Plus olarak anmak çok da yanlış olmayacak. Özünde iPhone 7'nin tüm özellikleri bir tık yukarıya çekildi.

Sırasıyla; doğal ışık, stüdyo ışığı, kontür ışığı, sahne ışığı, monokrom sahne ışığı.

Görsel: Apple