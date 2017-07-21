Tamamen Ahşaptan Oluşan Kendin Yap Mekanik Enstrüman

UGEARS'ın imzasını taşıyan Hurdy-Gurdy, ahşap parçaları bir araya getirerek yaptığınız mekanik bir müzik aleti.

Ahşap dişliler, krank milleri, lastikten motorlarıyla dikkatimizi çeken mekanik model üreticisi UGEARS, yeni tasarımı Hurdy-Gurdy ile tekrar karşımızda. Sokaklarda çalınan müzik kutuları laternadan (İngilizcesi hurdy-gurdy) ilham alan ve bunu kendi tasarımlarına uyarlayan UGEARS, tutkal veya ürün kutusunda bulunmayan dış ekipmana ihtiyaç duymadan sadece elinizi kullanarak monte edebileceğiniz enstrüman yapmanızı sağlıyor.

Montaj sırasında önce küçük parçalarla büyük kümeler oluşturan Hurdy-Gurdy'de bu küçük parçalar da birleşerek enstrümana dönüşüyor. Her yaştan insanı hedefleyen ve bu hobiyle ilgilenen herkese ulaşmayı amaçlayan UGEARS, yeni projesi için de Kickstarter'ı kullanıyor. 15 bin dolar hedefiyle yola çıkan kampanya bitime 9 gün kala 228 bin dolar toplamış durumda.

Görsel: UGEARS