Tam Otomatik Diş Fırçası

Amabrush, boksörlerin dişliklerine benzeyen bir tasarımla diş fırçalama işlemini 10 saniyeye indiriyor.

Diş fırçalamak kişisel hijyenin en kilit noktalarından birisi. Çünkü hem bu alışkanlığı edinmek hem de devam ettirmek adeta bir düzene sahip olmanın ve özen göstermenin temelini oluşturuyor. Çocukken yaratılan dişçi korkusu, zorla ve acıyla diş fırçalama eğitimleri de bu alışkanlığın yegane düşmanı oluyor. Ortalamaya göre insanlar 180 saniyelik optimum diş fırçalama süresinin sadece 60 saniyesinde dişlerini fırçalıyor. Ayrıca akşamları diş fırçalama oranı da oldukça düşük çünkü bunu yapmak çok yorgun oluyorlar. Ve ağız ve diş hastalıklarının %90'ı hatalı diş fırçalamaktan kaynaklanıyor.

Tüm bu karmaşa içinde kolayca ve insanı hiç uğraştırmadan diş fırçalamak için geliştirilen Amabrush, tam 10 saniyede dişlerinizi olması gerektiği gibi fırçalıyor. Boksörlerin dişliklerine benzeyen Amabrush'ı ağzınıza atıp ısırıyorsunuz, dış kısmındaki motoru da tıkır tıkır ağız bakımını gerçekleştiriyor. Bir aydan uzun süre tek şarjla kullanılabilen Amabrush özünde üç ana parçadan oluşuyor. Fırçalama işlemini gerçekleştiren ağız parçası (Mouthpiece), titreşimi veren el parçası (Handpiece) ve son olarak diş fırçası kapsülü.

Kickstarter'da fonlanmakta olan Amabrush, kampanya süresinin sonlanmasına 17 gün varken 50 bin euro ile çıktığı yolda 1.5 milyon dolar toplamış. Böylece fonlanma hedefini de tamamlamış. Böylece tam otomatik diş fırçasına Bluetooth ve mobil uygulama desteğiyle, diş fırçası, kişiselleştirilebilir renk ve ses seçeneği gibi özellikler eklenirken kampanya ilgi toplamaya devam ediyor.

Görsel: Kickstarter