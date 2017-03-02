SXSW Film'de Gösterilecek Bir Türk Yapımı: Kaygı [SXSW 2017]

Ceylan Özgün Özçelik'in yazıp yönettiği Kaygı, bir kadın üzerinden hayattaki sahte gerçekleri ve korkuları işliyor.

Bu yıl SXSW Film kapsamında gösterilecek bir de Türk yapımı film de var. Ceylan Özgün Özçelik'in yaklaşık 5 yıllık çalışmaları sonucu ortaya çıkan Kaygı, basın ve medya sektöründe çalışan bir kadının sürekli olarak bir şeyleri unutması ve medyanın farklı gündemlerle onun çevresinde olan bitenleri hatırlamasına müsade etmemesi ekseninde kurgulanmış bir psikolojik gerilim yapımı. Yalan haberler ve sahte gerçeklerle unutturulan gerçeklerin insan üzerindeki etkisini bir kadının üzerinden aktaran Kaygı, özünde küresel sorunlara değiniyor.

Televizyon ve medya sektöründe 14 yıl boyunca çalışan Ceylan Özgün Özçelik, bu sektörün içinde kazandığı tecrübeyi ve gözlemlerini Kaygı'nın merkezine koyuyor. En yetkin olduğu konuyu kullanarak izleyicilere, kendisini rahatsız eden gerçekleri aktarıyor.

Geçtiğimiz ay 67. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde dünya prömiyerini yapan Kaygı, ABD prömiyerini ise SXSW Film'de yapacak. Kaygı'nın SXSW Film'deki gösterimler arasında yer alan tek Türk yapımı olması da filme ayrı bir değer yaratıyor. Ancak tek olmak yerine SXSW Film'de yer almak Kaygı'nın ekibi için çok daha anlamlı.

Kaygı'nın yazar ve yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nin yaptığı röportajı da aşağıda bulabilirsiniz.





Görsel: Kaygı