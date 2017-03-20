SXSW 2017'yi Tüm Yönleriyle Özetleyen Bigumigu Video Serisi

SXSW'i Austin, Teksas'tan 5 bölümlük bir mini seriyle aktardık.

Bu yıl SXSW Festival'i geçen yıl Kristal Elma'yı da birlikte aktardığımız YouTuber dostumuz Tunç'la ziyaret ettik. Yine Akbank'la birlikte aktardığımız yazılarımız ve videolarımız dışında, oradaki festivalin ruhunu, insanları, Austin'in havasını size daha samimi bir şekilde aktarmak için bir vlog serisinden daha iyisi olamazdı ve Tunç da hem bizim konulara yatkınlığı, hem de her durumda herkesin baktığı şeyde farklı bir şeyler görebilen keskin gözüyle bu iş için biçilmiş kaftandı.

Dünyanın her yerinden 100 binlerce insanı Teksas'ın ortasına çeken bir festivalin özünü çıkartıp 20 dakikada "işte bu" diye sunmak elbette iddiamız değil. Ancak panel özetlerinden, marka aktivasyonlarından daha fazlasını bu seride bulabileceğinizi de garanti edebilirim. Bölümlerde bizi paneller için sıra beklerken, hayranı olduğumuz bir internet fenomeniyle tanışırken, Better Call Saul dizisinin yıldızlarına "Bigumigu" dedirtirken, Sony'nin tanıttığı geleceğin teknolojilerini deneyimlerken ya da sokakta abur cuburları mideye indirirken görebilirsiniz; bunların hepsi SXSW deneyiminin bir parçası.

Güzel bir vakit ayırıp seriyi arka arkaya izlediğinizde umuyoruz ki bu yıl SXSW Festivalini bizimle gezmiş kadar olacaksınız. Daha detaylı bilgiler için bigumigu.com/sxsw sayfamızdaki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Bölüm 1: Sıradakiler

Bölüm 2: Refik'in Sonsuzluk Odası

Bölüm 3: Better Call Bigumigu!

Bölüm 4: Sokak Yemekleri ve Prototip Teknolojiler

Bölüm 5: Festivali Bitirdik

Videoları direkt iletişim kanallarımızdan Facebook sayfamızda paylaştık, buraya da oradan ekledim. YouTube'da izlemek isteyenler için oynatma listesi burada.