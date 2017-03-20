SXSW 2017'de Bigumigu'nun Austin'den Yaptığı Canlı Yayınlar

Bu yıl SXSW sırasında ilgi çeken canlı yayınlarımız oldu, kaçıranlar için yayınları burada bir araya topladık.

Bigumigu 2012'den beri SXSW Festivali'ni Austin'den bildiriyor. Yayınlarımızı son 4 yıldır da içerik ortağımız Akbank'la birlikte gerçekleştirerek ülkemizde internet yayıncılığı adına en uzun soluklu ve tutarlı işbirliklerinden birini gerçekleştiriyoruz. Her yıl bu önemli festivalden okuyucularımıza daha zengin içerikler üretmek için çabalıyoruz. 2012'de panel özetlerini yazarak başladığımız yayınlarımızda geçen zaman içinde Instagram için hap-trend adını verdiğimiz kısa video özet formatları geliştirmekten, Twitter'dan paylaşılacak alıntılar için görsel formatlarını Türkiye'de ilk defa kullanmaya kadar birçok yeniliğe imza attık.

Bu yıl da festivali, Bigumigu'da yayınladığımız yazıların ötesine taşıyarak Instagram'dan paylaştığımız 50 hikaye ve Facebook'tan yaptığımız canlı yayınlarla destekledik. Aşağıda SXSW sırasında Austin'den yaptığımız canlı yayınları bir arada bulabilirsiniz. Festivali 5 bölümde özetlediğimiz vlog serimiz için buraya bakabilirsiniz.

#SXSWSXSW'te "Neurospecultive Afrofeminism" projesini, yaratıcılarından Ece Tankal'dan dinliyoruz.

Refik Anadol'un #SXSWSXSW'teki sanat yerleştirmesi "Infinity Room"u kendisinden dinliyoruz.

Wesley Allsbrook, sahnede canlı bir Wonder Woman illüstrasyonu çiziyor. #SXSW'te Google Fiber alanındayız.

Robotlarla, sohbet süresine göre tanımlı sosyal muhabbet! Osaka Üniversitesi'nin #SXSW etkinliği.

#SXSW sanat yerleştirmelerinden "toki - series #2" projesini izliyoruz. Sanatçı: Akinori Goto