Suyun Üzerinde Koşan Atlar

Arima Kinen için ıssız bir göl üzerine ışık, alev su damlacıklarından oluşan atlar yansıtıldı.

Bu Aralık ayında 61'incisi düzenlenen Arima Kinen için JRA, etkinliği müjdeleyecek bir iş hazırlandı. Görsel tasarım stüdyosu WOW ve Epoch tarafından tasarlanan çalışma bir su projeksiyonu çalışması. Arima Kinen'in bir rüyanın çok ötesinde bir deneyim olduğu mesajını veren "Beyond the Dream"; atların estetik koşusunu suya yansıtarak büyülü bir görsellik sunuyor.

Suya projeksiyon anlamında dünyanın en büyük projelerinden biri olduğu söylenen çalışmanın videosu da geçtiğimiz günlerde halkla ilişkiler ajansı Material tarafından yayınlandı. Nagano bölgesindeki Misuzu Gölü üzerinde çekilen video, gölün sisli ve ıssız atmosferinin yarattığı büyüyü devam ettiriyor. Filmde karanlık çöktükçe sağdan soldan atlar görünmeye başlıyor ve gölün yüzeyi üzerinde dört nala koşuyorlar. Atlar en sonunda ateşe dönüşüp, gün doğmadan gözden kayboluyorlar. Atların ihtişamı, zerafeti ve canlılığı su, ışık ve alevler aracılığıyla betimlenmiş. İnsandan uzak, doğal bir ortam içinde sihirli bir estetik yaratılarak rüya duygusu pekiştirilmiş.

Filmin çekimi için 50 kişilik set ekibi -3 dereceye varan soğukta çalışmış. Çekimde dünyanın en büyük ekran sistemi (18m X 40 m) ve dronlar kullanılmış. Videoda hiç görsel efekt yok;, izleyeceğiniz her şey su damlacıkları, zerreler ve ateş kullanılarak gerçekten yaratılmış. Filmin süresi de Arima Kinen'e bir gönderme. 140 saniyelik film, Arima Kinen'deki rekorun süresine bir selam yolluyor.

Filmde su üzerinde koşan atlar, aynı zamanda dev su panelleri üzerinde su ışıklandırması olarak 19-25 Aralık arası Tokyo'da sergileniyor.

Künye:

Reklamveren: JRA

Planlama ve Proje Yönetimi：Tokyu Agency Inc. + WOW + monopo

Yaratıcı Yönetmen：Naotatsu Nozawa

Yapım: Nakazawa/ Naotatsu Nozawa

Sanat Yönetmeni：Takuma Nakazi(WOW) / Ryo Miyakawa(monopo)

İletişim Planlama：Ryosuke Sakai / Shoichi Marumoto

Halka İlişkiler Planlama：Tatsuya Yoshio

Müşteri İlişkileri：Tomohiko Fujii

Film Yapım：WOW + EPOCH

Yönetmen: Nakazi(WOW) / Wataru Saito(EPOCH)

Görsel Efekt Tasarımcısı：Daisuke Moriwaki (WOW) / Tsutomu Miyajima(WOW) / Tomoya Kimpara(WOW)

Besteci：Tomohiro Nagasaki (WOW)

Görüntü Yönetmeni：Isao Okudaira(zero)

Işık：Katsutoshi Hirano

Dron：Mitsuhiro Takeda (Tokyo Drone)

Offline Montaj：Iwama Norihiro (IEMOTO)

Yapımcı：Shinichi Saeki (WOW) / Yasuaki Matsui (WOW) / Kazuya Arai (EPOCH)

Yapımcı Yardımcısı：Takuya Kobayashi (WOW)

Su Paneli：TOOMO Inc.

Yapımcı：Yoshiki Imazumi

Tasarımcı：Tetsuya Hyodo

Yönetmen：Keisuke Yano

Mühendis：Isao Ootsuyama

Transport：Mikio Oowaki

Projeksiyon：PRISM CO.,LTD

Mühends：Kenji Mizuta / Tomoyuki Ishido

Web：monopo

Teknik Yönetmen：Ryo Miyakawa

Web Tasarımcı：Jin Okuma

Görsel: Epoch