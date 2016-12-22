Suyun Üzerinde Koşan Atlar
Arima Kinen için ıssız bir göl üzerine ışık, alev su damlacıklarından oluşan atlar yansıtıldı.
Bu Aralık ayında 61'incisi düzenlenen Arima Kinen için JRA, etkinliği müjdeleyecek bir iş hazırlandı. Görsel tasarım stüdyosu WOW ve Epoch tarafından tasarlanan çalışma bir su projeksiyonu çalışması. Arima Kinen'in bir rüyanın çok ötesinde bir deneyim olduğu mesajını veren "Beyond the Dream"; atların estetik koşusunu suya yansıtarak büyülü bir görsellik sunuyor.
Suya projeksiyon anlamında dünyanın en büyük projelerinden biri olduğu söylenen çalışmanın videosu da geçtiğimiz günlerde halkla ilişkiler ajansı Material tarafından yayınlandı. Nagano bölgesindeki Misuzu Gölü üzerinde çekilen video, gölün sisli ve ıssız atmosferinin yarattığı büyüyü devam ettiriyor. Filmde karanlık çöktükçe sağdan soldan atlar görünmeye başlıyor ve gölün yüzeyi üzerinde dört nala koşuyorlar. Atlar en sonunda ateşe dönüşüp, gün doğmadan gözden kayboluyorlar. Atların ihtişamı, zerafeti ve canlılığı su, ışık ve alevler aracılığıyla betimlenmiş. İnsandan uzak, doğal bir ortam içinde sihirli bir estetik yaratılarak rüya duygusu pekiştirilmiş.
Filmin çekimi için 50 kişilik set ekibi -3 dereceye varan soğukta çalışmış. Çekimde dünyanın en büyük ekran sistemi (18m X 40 m) ve dronlar kullanılmış. Videoda hiç görsel efekt yok;, izleyeceğiniz her şey su damlacıkları, zerreler ve ateş kullanılarak gerçekten yaratılmış. Filmin süresi de Arima Kinen'e bir gönderme. 140 saniyelik film, Arima Kinen'deki rekorun süresine bir selam yolluyor.
Filmde su üzerinde koşan atlar, aynı zamanda dev su panelleri üzerinde su ışıklandırması olarak 19-25 Aralık arası Tokyo'da sergileniyor.
Künye:
Reklamveren: JRA
Planlama ve Proje Yönetimi：Tokyu Agency Inc. + WOW + monopo
Yaratıcı Yönetmen：Naotatsu Nozawa
Yapım: Nakazawa/ Naotatsu Nozawa
Sanat Yönetmeni：Takuma Nakazi(WOW) / Ryo Miyakawa(monopo)
İletişim Planlama：Ryosuke Sakai / Shoichi Marumoto
Halka İlişkiler Planlama：Tatsuya Yoshio
Müşteri İlişkileri：Tomohiko Fujii
Film Yapım：WOW + EPOCH
Yönetmen: Nakazi(WOW) / Wataru Saito(EPOCH)
Görsel Efekt Tasarımcısı：Daisuke Moriwaki (WOW) / Tsutomu Miyajima(WOW) / Tomoya Kimpara(WOW)
Besteci：Tomohiro Nagasaki (WOW)
Görüntü Yönetmeni：Isao Okudaira(zero)
Işık：Katsutoshi Hirano
Dron：Mitsuhiro Takeda (Tokyo Drone)
Offline Montaj：Iwama Norihiro (IEMOTO)
Yapımcı：Shinichi Saeki (WOW) / Yasuaki Matsui (WOW) / Kazuya Arai (EPOCH)
Yapımcı Yardımcısı：Takuya Kobayashi (WOW)
Su Paneli：TOOMO Inc.
Yapımcı：Yoshiki Imazumi
Tasarımcı：Tetsuya Hyodo
Yönetmen：Keisuke Yano
Mühendis：Isao Ootsuyama
Transport：Mikio Oowaki
Projeksiyon：PRISM CO.,LTD
Mühends：Kenji Mizuta / Tomoyuki Ishido
Web：monopo
Teknik Yönetmen：Ryo Miyakawa
Web Tasarımcı：Jin Okuma
Görsel: Epoch
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