​Suyun Tükendiği ve İnsanların Canavarlaştığı Pespembe Bir Dünya

Truba Animation'ın The Future adlı animasyon kısası, su kaynakları tükendikten sonra yaşanabilecekleri grotesk bir üslupla anlatıyor.

Sidney’de yer alan animasyon stüdyosu Truba Animation, yeryüzünde su tükendikten ve insanın gerçek doğası ortaya çıktıktan sonra yaşanacakları tasvir eden The Future (gelecek) adlı distopik bir animasyon hazırladı. Film, insanın vahşi içgüdülerine dönerek hayatta kalma mücadelesi verdiği kanlı bir kıyamet senaryosu niteliğinde.



Truba Animation, yaratıcı yönetmen Greg Sharp ve yapımcı eşi Nina Knežević’ten oluşan iki kişilik bir ekip. Kendi kişisel projelerini hayata geçirmek üzere kurdukları stüdyo, The Future filmini yaratmalarının ardından Rick and Morty Exquisite Corpse tanıtım filmini hazırlamaları için de teklif almış. Ekip The Future için; nükleer savaş üzerine yapılan bir TV söyleşisinden, ikiyüzlü politikacılardan ve HG Wells’in bilim kurgu romanı The Time Machine’den ilham almış.

Film biçimsel olarak oldukça tekinsiz ve etkileyici. Bu biçim, filmin içeriğini de güçlendiriyor. Et renginde pembe bir dünya, grotesk figürler, bu karanlık dünya ile çelişen yumuşak sulu boya dokusu. Ses tasarımcısı Skillbard da filmdeki karakterlerin absürtlüğünü ve kaotik atmosferi güçlendirmiş. Ben tekrar tekrar izledim ve çok beğendim. Siz ne dersiniz?



Görsel: Vimeo

