​Suyu Kirleten Kaynakları Bulan Robot Yılan Balığı

İsviçreli EPFL araştırmacıları; sensörlerle suyun geçirgenliğini ve sıcaklığını ölçerek sudaki kirliliğin kaynağını tespit edebilen robotik bir yılan balığı geliştirdiler.

EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne / Lozan Federal Teknoloji Enstistüsü) araştırmacıları, diğer teknoloji enstitüleriyle iş birliği yaparak Envirobot adlı yılan balığı görünümlü bir robot geliştirdi. Robot yılan balığı sudaki kirliliğe neden olan kaynağı bulabilme yeteneğine sahip.



Sensörlerle donatılmış robot kendi kendine hareket edebiliyor ve ayrıca uzaktan da kumanda edilebiliyor. Cenevre Gölü’nün küçük bir bölümünde yapılan testlerde Envirobot, su geçirgenliği ve sıcaklık haritaları üretmeyi başarmış. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik sensörlerle donatılmış robotun ölçüm alanı 1,5 m. Hareketleri de tıpkı yılan balığı gibi doğal olan robot, kum kaldırmadan ve sudaki yaşama zarar vermeden ilerliyor. Yüzerken bölge bölge ölçüm yaparak verileri gerçek zamanlı olarak bilgisayar yolluyor.

Envirobot düzenli olarak test edilmeye devam ediliyor. Cenevre Gölü’nde yapılan son testlerde, suyun geçirgenliğini değiştiren bir kirlilik simülasyonu yaratmak için kıyıdan göle bir miktar tuz salınmış. Ardından suya bırakılan robot doğrudan tuzun bırakıldığı alana yüzmüş, başarıyla bu alanın geçirgenlik ve sıcaklık haritasını çıkarmış. Envirobot ile ulaşılmak istenen asıl hedef ise özellikle civa gibi ağır metalleri ve diğer çevre kirliliğine yol açan maddeleri tespit edebilmek.

EPFL’in robotik laboratuvarı (biorob) başkanı Auke Ijspeert, yüzen robotlar anlık veri yollayabildiği için onlarla tespit yapmanın çok daha hızlı olduğunu belirtiyor. Yüzen robotlar kullanılmadığı takdirde ölçüm istasyonlarının kurulması gerekiyor ve bu da süreci yavaşlatıyor. Pervane ile çalışan geleneksel su altı robotlarıyla karşılaştırıldığında Envirobot gibi gelişmiş robotların su altı bitkilerinin dalları arasında sıkışma olasılığı daha düşük ve su altında geleneksel robotlar gibi rahatsızlık uyandırmıyorlar.

Görsel: EPFL