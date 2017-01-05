Suriyeli Çocukların Hikayesi Almanya'da Devam Ediyor
UNICEF "Unfairy Tales" kampanyasında anlattığı çocukların hikayesini 1 yıl sonra, devam filmleriyle yeniden ele alıyor.
Geçtiğimiz sene UNICEF, Suriyeli çocukların yaşadığı acıları dünyaya anlatabilmek amacıyla hazırladığı "Unfairy Tales" kampanyası ile büyük ilgi çekmişti. Suriyeli üç çocuğun yaşadığı gerçek hikayelerden yola çıkarak yaratılan animasyon filmler, yarım milyar insana ulaşmış; kampanya, 2016 Cannes Lions'ta pek çok dalda ödül kazanmıştı. Şimdi kampanyadan bir yıl sonra, reklam ajansı 180LA ve UNICEF oradaki çocukları tekrar ziyaret ediyor ve hikayelerinin devamını görüyoruz.
Ailesiyle beraber şişme bir botun üzerinde Akdeniz'i geçmeye çalışan 7 yaşındaki Malak, artık şiddetle veya ölüm korkusuyla yaşamıyor. Almanya'da okula gidiyor ve pek çok arkadaşı var. Ancak, ülkesi ve orada kalan arkadaşları için hala endişeli.
İlk filmde savaş yüzünden evin, oyuncaklarını ve ailesini geride bırakmak ve özgürlüğüne doğru bir yürüyüşe çıkmak zorunda kalan Mustafa da Almanya'da. Almanca öğreniyor, okula gidiyor ve artık korku dolu değil. Ancak Suriye'deki kızkardeşi ve Irak'taki babasını düşünmeden edemiyor. Bazı Alman arkadaşlarının kendilerinden korkabildiğini biraz da hak vererek anlatıyor. Ama diyor, Mustafa, bu dünya hepimizin.
Filmlerin ikisi de ilk hikayelere göre daha umut dolu. İki çocuk da daha mutlu görünüyor ama ikisi için de uyum sağlamanın zorlu bir süreç olduğu ve geride bıraktıklarını hala özlüyor oldukları da apaçık. Mülteci çocuklar için hayat kaçmayı başarsalar bile kolay değil.
Reklam ajansı 180LA, bu filmlerin çekiliş amacının insanların o çocukların ne yaptığını, şimdiki hayatlarını merak etmesi olduğunu belirtiyor. Çocukların Almanya'da yeni bir hayata başladıklarını duyurmaktan mutlu olduklarını belirten 180LA yaratıcı yönetmeni Eduardo Marques, bu çocukların gittikleri yerde evlerinde hissettirilmeleri için çabalamamız gerektiğini ve iyi niyetle yapılan her hareketin önemli olduğunu söylüyor.
Yeni filmler UNICEF dünya çapındaki kampanyası #actofhumanity çerçevesinde paylaşılacak.
Künye:
Reklamveren: UNICEF
Kampanya: "Unfairy Tales" Devam Filmleri
Reklam Ajansı: 180LA
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: William Gelner
Genel Müdür Yardımcısı: Michael Allen
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Rafael Rizuto, Eduardo Marques
Yaratıcı Yönetmen: Dave Cuccinello, David Povill
Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Meredithe Woodward
Planlama Direktörü: Michael Allen
Entegre Yapım Direktörü: Natasha Wellesley
Sanat ve İçerik Yapımcısı: Jason Lau
Dijital Yapımcı: Ryan Schmidt
Halkla İlişkiler: Michelle McSorley
İş İlişkileri Direktörü: Loretta Zolliecoffe
Yapım: Melvin Editorial
Montaj: Dave Groseclose,
Post Prodüksiyon Yöneticisi: Brian Scharwath
Film: Unfairy Tales: The Next Chapter - Mustafa
Canlandırma: Bubba's Chop Shop, Gilles + Cecilie Studio
Müzik: Circle of Sound
Miksaj ve Ses Tasarım: Therapy Studios
Yönetici Yapımcı: Joe DiSanto
Yapım Sorumlusu: Allegra Bartlett
Miksaj: Eddie Kim
Ses Tasarım: Eddie Kim, Justin Lebens
Ses Yardımcısı: Brandon Kim
Film: Unfairy Tales: The Next Chapter - Malak
Canlandırma: House of Colors
Tasarım Direktörü: Adhemas Batista
Senaryo ve Yönetmen: André Holzmeister
Görsel Efekt: André Holzmeister
Görüntü Yönetmeni: Adhemas Batista, André Holzmeister
Ses Tasarım ve Müzik Edu Luke and Elisa Gatti for Hefty Audio.
Karakter Tasarımı: Jonathan Marshall, André Holzmeister, Adhemas Batista
Konsept: Jonathan Marshall, Adhemas Batista
Storyboard: Jonathan Marshall, Adhemas Batista
Animatik: Ricardo Almeida, Guilherme Neder
Proje Yöneticisi: Luiz Abud
Render Wrangler: Rodrigo Augusto
Rendering Sponsoru: RebusFarm GmbH / Reederservice
Görsel: YouTube
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