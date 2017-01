Suriyeli Çocukların Hikayesi Almanya'da Devam Ediyor

UNICEF "Unfairy Tales" kampanyasında anlattığı çocukların hikayesini 1 yıl sonra, devam filmleriyle yeniden ele alıyor.

Geçtiğimiz sene UNICEF, Suriyeli çocukların yaşadığı acıları dünyaya anlatabilmek amacıyla hazırladığı "Unfairy Tales" kampanyası ile büyük ilgi çekmişti. Suriyeli üç çocuğun yaşadığı gerçek hikayelerden yola çıkarak yaratılan animasyon filmler, yarım milyar insana ulaşmış; kampanya, 2016 Cannes Lions'ta pek çok dalda ödül kazanmıştı. Şimdi kampanyadan bir yıl sonra, reklam ajansı 180LA ve UNICEF oradaki çocukları tekrar ziyaret ediyor ve hikayelerinin devamını görüyoruz.

Ailesiyle beraber şişme bir botun üzerinde Akdeniz'i geçmeye çalışan 7 yaşındaki Malak, artık şiddetle veya ölüm korkusuyla yaşamıyor. Almanya'da okula gidiyor ve pek çok arkadaşı var. Ancak, ülkesi ve orada kalan arkadaşları için hala endişeli.

İlk filmde savaş yüzünden evin, oyuncaklarını ve ailesini geride bırakmak ve özgürlüğüne doğru bir yürüyüşe çıkmak zorunda kalan Mustafa da Almanya'da. Almanca öğreniyor, okula gidiyor ve artık korku dolu değil. Ancak Suriye'deki kızkardeşi ve Irak'taki babasını düşünmeden edemiyor. Bazı Alman arkadaşlarının kendilerinden korkabildiğini biraz da hak vererek anlatıyor. Ama diyor, Mustafa, bu dünya hepimizin.

Filmlerin ikisi de ilk hikayelere göre daha umut dolu. İki çocuk da daha mutlu görünüyor ama ikisi için de uyum sağlamanın zorlu bir süreç olduğu ve geride bıraktıklarını hala özlüyor oldukları da apaçık. Mülteci çocuklar için hayat kaçmayı başarsalar bile kolay değil.

Reklam ajansı 180LA, bu filmlerin çekiliş amacının insanların o çocukların ne yaptığını, şimdiki hayatlarını merak etmesi olduğunu belirtiyor. Çocukların Almanya'da yeni bir hayata başladıklarını duyurmaktan mutlu olduklarını belirten 180LA yaratıcı yönetmeni Eduardo Marques, bu çocukların gittikleri yerde evlerinde hissettirilmeleri için çabalamamız gerektiğini ve iyi niyetle yapılan her hareketin önemli olduğunu söylüyor.

Yeni filmler UNICEF dünya çapındaki kampanyası #actofhumanity çerçevesinde paylaşılacak.

