Superbook Akıllı Telefonu Dizüstü Bilgisayara Dönüştürüyor [SXSW 2017]

Sentio tarafından geliştirilen Superbook, Android telefonları tüm fonksiyonlarıyla çalışan bir bilgisayara dönüştürüyor.

Eski ismiyle Andromium yeni ismiyle Sentio, geçtiğimiz Haziran ayında tamamladığı Kickstarter kampanyasıyla Android cihazlara bir bilgisayarın meziyetlerini bahşeden bir ürün geliştirdi. Superbook'u tıpkı diğer bilgisayarlara bağlar gibi taktığınız zaman, telefonunuzun içindeki tüm veri bir anda daha büyük ekranda daha fazla arabirimle karşınıza çıkıyor.

Özünde yüksek donanıma sahip olan akıllı telefonlarla yaptığımız birçok işlem kimi çoğu zaman küçük ekran ve yetersiz arabirim nedeniyle bir nebze zorlaşıyor. Superbook ise bu noktada devreye girerek tamamen akıllı telefonun donanımını kullanan bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

SXSW 2017 Interactive Innovation Awards'un finalistleri arasında yer alan Superbook, prensipte müzik dinlemek için kullandığımız dock'ları andırıyor. Telefonun mobil verisi, Wi-Fi'ı ve Bluetooth'unu kullanarak tüm bağlantı ihtiyacını da telefon üzerinden gideriyor. İleriye dönük tüm Android cihazları da destekleyen Superbook, başarısının ilk sinyallerini Kickstarter'da 50 bin dolar hedefiyle çıktığı yolculuğunda yaklaşık 3 milyon dolar toplamasıyla verdi. Şu anda ise Superbook, internet sitesi üzerinden 119 dolardan başlayan fiyatlarla önsipariş kabul ediyor.

Görsel: Superbook