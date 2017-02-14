Suların Sürüklediği Ağaç Parçalarıyla Hayat Bulan Heykeller

Japon sanatçı Nagato Iwasaki, dalgalarla karaya vuran odun parçalarından figüratif heykeller yaratıyor.

Canlı bir ağacı kesmek yerine denize veya akarsuya karışmış ağaç parçalarını değerlendirmek ortaya çıkan eserin bağlamını oldukça güçlendiriyor. Öldükten sonra başka bir şey olarak geri dönüştürülen ağaç parçalarının bir sanat yapıtına ya da tasarıma nasıl ruh kattığını daha önce de t a b i i Atölye'nin yaşayan kompozisyonları'nda ve içinden nehir geçen ahşap mobilyalarda görmüştük. Japon sanatçı Nagato Iwasaki de heykellerinde bu hem biçimsel hem de anlam olarak güçlü malzemeyi kullanmayı tercih etmiş.

Ölü ağaçlardan yapılmış insan şeklindeki her bir figür izleyiciye hem büyüleyici hem de bir parça dehşet verici görünebilir. Ağaçların insana nefes olduğunu ve fani ömürlerimize ömür kattıklarını düşünüldüğünde bu malzemenin kullanımının bir kez daha çok isabetli olduğunu olduğu da fark ediliyor. Parçaları bir araya getirerek form yaratmanın pek çok malzemeye kıyasla oldukça zor olduğu bu gerçek insan boyutundaki heykeller, mümkün olduğunca insan anatomisine yakın bir şekilde biçimlendirilmiş. Bu boyutlarda heykel yapabilmek için bu parçaları toplamak, başka bir deyişle malzemeyi temin etmek de yine oldukça emek isteyen bir süreç olsa gerek.

Görsel: Nagato Iwasaki, Facebook