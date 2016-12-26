Suda Çözünen M&M's'lerin Büyüleyici Görüntüsü

Beauty of Science, M&M's şekerlemeleri makro lens altındaki suda eriterek renk cümbüşü görüntüler yakaladı.

Beauty of Science, genç nesilleri cesaretlendirmek ve ilham vermek için her hafta bilim üzerine içerikler üretiyor. Geçtiğimiz hafta yayınladıkları suda eriyen M&M's videosu ile renklerin ve şekerin seyrini detaylarıyla yansıtıyor.

Adeta farklı toplulukların birbiriyle müzakere süreci gibi karşı karşıya gelen renkler tek bir kutu içerisinde adeta sınırlarını çiziyor. Şekerin ve hatta yapay şekerin insan üzerindeki etkilerine değinmeden, görsel olarak yaklaşınca oldukça büyüleyici bir makro timelapse projesi olarak karşımıza çıkıyor. Suda böyle ahenkli bir akış için şekerin yoğunluğu ise ayrı bir bakış açısı olarak ele alınabilir.

Yan Liang'ın çektiği ve Zaoeyo ile birlikte düzenlediği video, Sony A7R M2 ve makro lens ile 4K olarak çekilmiş ve timelapse'e dönüştürülmüş.



Görsel: Beauty of Science