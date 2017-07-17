​Su Üstünde Havalanan Elektrikli Sörf Tahtası

Lift Foils'in tasarladığı elektrikli sörf tahtası eFoil, kullanıcının fazla çaba göstermeden su üzerinde ilerleyebileceği kişisel bir ulaşım aracı olarak dikkat çekiyor.

Porto Rikolu şirket Lift Foils’in ürettiği eFoil, su altında bulunan kızağı (hidrofolyo) sayesinde, sörf tahtasını suyun üzerinde havalandırıyor. Hidrofolyoda bulunan elektrikli motor, kullanıcının fazla çaba sarf etmeden su üzerinde ilerleyebilmesini sağlıyor.



eFoil'in lityum iyon pili, 1 saatlik şarjla, saatte 15 mil hıza (24.1402 km/saat) kadar çıkabilmesini sağlıyor. Bluetooth’lu kablosuz hız regülatörü sayesinde hızı kullanıcı kontrol edebiliyor. Bunu yaparken de tıpkı klasik sörf tahtalarında olduğu gibi ağırlığını verdiği noktayı değiştirmesi yeterli oluyor.

Lift Foils, eFoil sörf tahtasının üretimine Eylül ayında başlayacak ancak ön siparişleri kabul etmeye başlamış. Ürünün fiyatı 12.000 dolar. Siyah, mavi, yeşil ve mor renk seçenekleri mevcut.





Görsel: eFoil