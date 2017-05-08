Su Buharının Ortaya Çıkardığı Mesajlar
Su tasarrufu hakkında farkındalık yaratmak için otel odalarındaki aynalara sadece ortamda su buharı olduğunda görülebilen mesajlar gizlendi.
Doğal kaynaklar hızla tükenirken araştırmalara göre kişi başı harcadığımız su miktarı günde 340 litreyi bulabiliyor. Ciddi bir tüketim... Bu sorun hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Colgate ve Y&R Moskova, 22 Mart Dünya Su Günü'ne özel bir aktivasyon hazırlamış ve oldukça büyük bir etki yaratmayı başarmış.
Çalışma için Rusya'nın en büyük uluslararası otel zincirlerinden olan Azimut Hotels ile iş birliği yapılmış. 22 Mart'ta devreye giren çalışmada otel odalarının aynalarına gizli mesajlar yazılmış. Su geçirmez kalemlerle yazılan bu mesajlar sadece aynalar su buharıyla kaplandığı zaman belirmiş. Yani banyoda zaman geçirildiği ve su tüketimi arttığı zaman da diyebiliriz. Mesajlarda suya dair bilgilerin yanı sıra su tasarrufu yapmak için ipuçları da verilmiş.
#SaveWaterMirror ismini taşıyan proje; yenilikçi ve şaşırtıcı yaklaşımı sayesinde büyük ilgi çekmiş. Bir aydan kısa bir sürede 48 milyonluk bir kitleye ulaşılmış. Kampanyaya eşlik eden YouTube videosu viral etki yaratırken otel müşterileri aynada beliren mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşmışlar. Ayrıca, ünlüler ve blog yazarlarının doğaçlama katılımı da mesajın daha fazla kişiye erişmesine yardımcı olmuş.
Aktivasyon süresinde oteldeki su harcamasında oda başına %15 oranında azalma görülmüş olması, mesajın yerine ulaştığı gösteriyor. Nitekim; Azimut Hotellerinin Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Elena Palchunova, doğal bir su harcama detektörüne dönüşen su buharı ve o anda uyarı veren aynanın, kimseyi tenkit etmeden davranış değişikliği yaratan etkili bir fikir olduğunu ve otel misafirlerinin çok ilgisini çektiğini belirtirken, projenin zincir içindeki otellerde devam ettirilmesine karar verdiklerini de ekliyor.
Çalışma için hazırlanan internet sitesi üzerinden sosyal medya paylaşımları toplu olarak görülebilirken, konuya dair ipuçları ve bilgilere de ulaşılabiliyor.
Künye:
Reklamveren: Colgate-Palmolive
Marka Yöneticisi: Daria Sadovaya, Alexey Simonov
AZIMUT Hotels Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü: Elena Palchunova
Reklam Ajansı: Y&R Moskova
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Federico Fanti
Yaratıcı Bölüm Başkanı: Jaime Mandelbaum, Y&R Avrupa
Yaratıcı Yönetmen: Anna Paralyush
Sanat Yönetmeni: Nikita Nikitin, Margo Zagoskina
Reklam Yazarı: Erkin Bekmirzaev, Anton Zimin
Yönetmen: Ilya Lebedev
Görüntü Yönetmeni: Pavel Belyavskiy
Sanat Bölümü: Anna Voronyuk
Müşteri Grup Direktörü: Daria Trubetskaya
Tasarımcı: Igor Erasov, Sergey Pedan
Kurgucu: Daniil Prikhodko
Yapımcı: Elizaveta Chahireva
Yapım Şirketi: Action Film
Yönetici Yapımcı: Alexander Chalenko
Proje Yapımcısı: Anna Dashkevich
Yapım Yöneticisi: Konstantin Kuzmin
Post Prodüksiyon: PostPRO18
Post Prodüksiyon Yapımcısı: Samat Yuzeev
Post Prodüksiyon: AdService
Post Prodüksiyon Yapımcı: Yana Seredenko
Canlandırma Tasarım: Egor Kasatsky
Ses Mühendisi: Valentin Borisevich
Medya: MEC, Moscow
Görsel: Y&R