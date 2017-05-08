Su Buharının Ortaya Çıkardığı Mesajlar

Su tasarrufu hakkında farkındalık yaratmak için otel odalarındaki aynalara sadece ortamda su buharı olduğunda görülebilen mesajlar gizlendi.

Doğal kaynaklar hızla tükenirken araştırmalara göre kişi başı harcadığımız su miktarı günde 340 litreyi bulabiliyor. Ciddi bir tüketim... Bu sorun hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Colgate ve Y&R Moskova, 22 Mart Dünya Su Günü'ne özel bir aktivasyon hazırlamış ve oldukça büyük bir etki yaratmayı başarmış.

Çalışma için Rusya'nın en büyük uluslararası otel zincirlerinden olan Azimut Hotels ile iş birliği yapılmış. 22 Mart'ta devreye giren çalışmada otel odalarının aynalarına gizli mesajlar yazılmış. Su geçirmez kalemlerle yazılan bu mesajlar sadece aynalar su buharıyla kaplandığı zaman belirmiş. Yani banyoda zaman geçirildiği ve su tüketimi arttığı zaman da diyebiliriz. Mesajlarda suya dair bilgilerin yanı sıra su tasarrufu yapmak için ipuçları da verilmiş.





#SaveWaterMirror ismini taşıyan proje; yenilikçi ve şaşırtıcı yaklaşımı sayesinde büyük ilgi çekmiş. Bir aydan kısa bir sürede 48 milyonluk bir kitleye ulaşılmış. Kampanyaya eşlik eden YouTube videosu viral etki yaratırken otel müşterileri aynada beliren mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşmışlar. Ayrıca, ünlüler ve blog yazarlarının doğaçlama katılımı da mesajın daha fazla kişiye erişmesine yardımcı olmuş.

Aktivasyon süresinde oteldeki su harcamasında oda başına %15 oranında azalma görülmüş olması, mesajın yerine ulaştığı gösteriyor. Nitekim; Azimut Hotellerinin Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Elena Palchunova, doğal bir su harcama detektörüne dönüşen su buharı ve o anda uyarı veren aynanın, kimseyi tenkit etmeden davranış değişikliği yaratan etkili bir fikir olduğunu ve otel misafirlerinin çok ilgisini çektiğini belirtirken, projenin zincir içindeki otellerde devam ettirilmesine karar verdiklerini de ekliyor.

Çalışma için hazırlanan internet sitesi üzerinden sosyal medya paylaşımları toplu olarak görülebilirken, konuya dair ipuçları ve bilgilere de ulaşılabiliyor.

Künye:

Reklamveren: Colgate-Palmolive

Marka Yöneticisi: Daria Sadovaya, Alexey Simonov

AZIMUT Hotels Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü: Elena Palchunova

Reklam Ajansı: Y&R Moskova

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Federico Fanti

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Jaime Mandelbaum, Y&R Avrupa

Yaratıcı Yönetmen: Anna Paralyush

Sanat Yönetmeni: Nikita Nikitin, Margo Zagoskina

Reklam Yazarı: Erkin Bekmirzaev, Anton Zimin

Yönetmen: Ilya Lebedev

Görüntü Yönetmeni: Pavel Belyavskiy

Sanat Bölümü: Anna Voronyuk

Müşteri Grup Direktörü: Daria Trubetskaya

Tasarımcı: Igor Erasov, Sergey Pedan

Kurgucu: Daniil Prikhodko

Yapımcı: Elizaveta Chahireva

Yapım Şirketi: Action Film

Yönetici Yapımcı: Alexander Chalenko

Proje Yapımcısı: Anna Dashkevich

Yapım Yöneticisi: Konstantin Kuzmin

Post Prodüksiyon: PostPRO18

Post Prodüksiyon Yapımcısı: Samat Yuzeev

Post Prodüksiyon: AdService

Post Prodüksiyon Yapımcı: Yana Seredenko

Canlandırma Tasarım: Egor Kasatsky

Ses Mühendisi: Valentin Borisevich

Medya: MEC, Moscow

Görsel: Y&R