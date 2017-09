Studio Ghibli'nin Evrimi

Burger Fiction, birbirinden kaliteli animasyonlara imza atmış Studio Ghibli'nin filmografisini 9 dakikalık bir videoya dönüştürdü.

Hayao Miyazaki'nin de kurucuları arasında yer aldığı ve adeta yüzü olduğu Studio Ghibli, 1985'te kurulan ve 32 yılda 21 uzun metraj filmle onlarca, yüzlerce insanın hayatını değiştirmiş bir animasyon stüdyosu. Ghibli'nin yarattığı karakterler, yarattığı evrenler, anlattığı hikayelerle bir saygı duruşunu sonuna kadar hak ediyor.

Sinema üzerine içerikler üreten Burger Fiction, dün Studio Ghibli'nin evrimini inceleyen bir video kolaj hazırladı. 1984'te yayınlanan Nausicaä of the Valley of the Wind (Rüzgarlı Vadi) ile başlayan yolculuk Miyazaki'nin Castle in the Sky ve My Neighbor Totoro'su ve Isao Takahata'nın Grave of the Fireflies'ı ile devam ediyor.

Studio Ghibli'nin 4 kurucusundan 3'ü olan, Hayao Miyazaki, Isao Takahata ve Toshio Suzuki'den en az biri stüdyo çatısından çıkmış her uzun metrajda yapımcı, yazar veya yönetmen unvanıyla yer alıyor. Ve Ghibli'nin evrimini 1980'lerden 2014'te yayınlanan son filmleri When Marnie Was There'e kadar uzanıyor.

Teknik olarak Nausicaä of the Valley of the Wind, bir Studio Ghibli filmi değil. Filmin yazarı ve yönetmeni Miyazaki, yapımcısı ise Takahata olsa da film stüdyo kurulmadan önce yapıldı ve yayınlandı. Ancak Burger Fiction, bu durumu bir engel olarak görmemiş. Çünkü bu film olmasaydı Ghibli de olmazdı diyerek ona da yer vererek anmışlar.

Görsel: YouTube