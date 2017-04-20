Studio Ghibli'den Ayrılan Sanatçılardan Miyazaki'yi Aratmayan Bir Film Geliyor

Miyazaki'nin 2014'teki emekliliğinden sonra Studio Ghibli'den ayrılanlarla kurulan Studio Ponoc'un ilk filmi Mary and The Witch's Flower'ın yeni fragmanı yayınlandı.

Hayao Miyazaki'nin ve haliyle Studio Ghibli'nin yarattığı dünyalar ve anlattığı hikayeler insanın içinde bambaşka noktalara dokunuyor ve hissettirdikleriyle adeta ölümsüz birer yapıta dönüşüyor. Miyazaki, 2013 sonunda ilk kez emekli olacağını duyurmuştu fakat ilerleyen yıllarda üretmekten kendi alıkoyarak adeta bir yarı emeklilik dönemine girmişti.

2013'te Miyazaki emekliliğini duyurduktan sonra Studio Ghibli içinden bir grup ayrılarak kendi animasyon stüdyolarını kurma kararı almış ve ortaya Studio Ponoc çıktı. Nisan 2015'te Yoshiaki Nishimura tarafından kurulan Studio Ponoc'un ilk uzun metraj filmi, Mary and The Witch's Flower 2017'de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Mary Stewart'ın 1971 yapımı çocuk kitabı The Little Broomstick isimli kitabından uyarlanan film, Spirited Away-vari bir dünya kuruyor ve gerek animasyon gerek atmosfer olarak Studio Ghibli'nin soyundan geldiğini gösteriyor.



18 Aralık Pazar Gazetesi'nde yer verdiğimiz ilk kısa fragmandan sonra Studio Ponoc, 12 Nisan'da filmin uzun fragmanını yayınladı. Mary and The Witch's Flower, 8 Temmuz 2017'de Japonya'da gösterime girecek.

Görsel: YouTube